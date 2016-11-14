شرطة الفجيرة تلقي القبض على سارقي الفلل

تمكنت القيادة العامة لشرطة الفجيرة متمثلة بإدارة التحريات والمباحث الجنائية من إلقاء القبض على شخصين الأول (أ.ع) إمارتي الجنسية والشخص الثاني (ع.ف) عربي الجنسية، ويأتي ذلك في ظل تحقيق الهدف الأول المتعلق بتعزيز الأمن والأمان ضمن إستراتيجية وزارة الداخلية والقيادة العامة لشرطة الفجيرة.

تعود تفاصيل الجريمة إلى ورود بلاغ لغرفة العمليات يفيد تعرض بعض المنازل لسرقة خَزَنات حفظ المقتنيات الثمينة والأموال.

وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث وتحري لمتابعة تلك البلاغات وفك خيوطها ومن خلال البحث والتحري تم التوصل لأحد المتهمين وباتخاذ الاجراءات اللازمة تم ضبطه وتفتيش منزله وسيارته تم العثور على بعض المسروقات والأدوات التي استخدمت في عمليات السرقة (مقص حديدي)، كما قام المتهمان ببيع بعض المجوهرات وقطع من الأسلحة وتم استرجاع بعض المجوهرات والأسلحة المسروقة من إحدى الإمارات وعليه تمت إحالتهم للنيابة العامة.

وأوضح الرائد سعيد عبيد سيف الكندي نائب مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية، بأن الأسلوب الإجرامي الذي اتخذه الجناة في تلك السرقات يتمثل قيام الجناة برصد المنازل المظلمة ليلاً في أطراف الإمارة ويقومون بتوزيع النشرات الاعلانية ووضعها على أبواب تلك المنازل وبعد مراقبتها والتأكد من خلوها يقوم الجناة بالدخول إليها عن طريق كسر النوافذ والأبواب وسرقة محتوياتها والتصرف بتلك المسروقات بسرية عالية والتخلص من أدوات الجريمة من خلال حرقها ورميها في البحر بمنطقة أخرى.

كما ناشد العقيد محمد أحمد الشاعر مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية أصحاب المنازل بضرورة اتخاذ الاجراءات والتدابير اللازمة لتأمين منازلهم من السرقات من خلال وضع أجهزة وكاميرات المراقبة وإنارة المنازل والاحتفاظ بالمقتنيات الثمينة في أماكن آمنة.