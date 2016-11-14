نساء الموصل يخلعن زى داعش الأسود وإحراقه بالمناطق المحررة من التنظيم

كتب أحمد علوى

قالت قناة "روسيا اليوم " الروسية، إن عدد كبير من النساء بمدينة الموصل العراقية تجمعن وخلعن الزى الأسود الذى فرضه داعش وتم إحراقه وسط صيحات من الابتهاج والفرح فى المناطق المحررة بالموصل شمالى بغداد.

وأوضح تقرير بثه تلفزيون "العراقية" الحكومى، أن العشرات من النساء قمن بخلع رداء داعش ذو اللون الأسود الذى فرضه التنظيم على النساء لارتدائه فيما قامت نساء أخريات بإحراق الزى والعودة إلى الأزياء الإسلامية التى كن يرتدينها قبل سيطرة داعش على الموصل فى يونيو عام 2014 تعبيرا عن سعادتهم بهروب عناصر التنظيم من المناطق المحررة.

من جهة أخرى أفاد مصدر محلى فى نينوى بأن "داعش" أعدم لأول مرة إحدى نساء كتيبة العضاضات الخاصة بالتنظيم بتهمة مخالفة البيعة للبغدادى غربى الموصل، فضلا عن هروب جماعى "للعضاضات" بسبب دعوتهن للانخراط فى كتيبة الانتحاريات.

وكان تنظيم داعش قد أنشأ كتيبة ما يسمى بالعضاضات اللواتى يقمن بمعاقبة النساء اللواتى يخالفن التعاليم من خلال عض أيديهن بقوة كنوع من العقاب للنساء فى حال عدم التزامهن بتعاليم "داعش" المتشددة.