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وزير الخارجية الأمريكى يصل إلى سلطنة عمان

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وزير الخارجية الأمريكى يصل إلى سلطنة عمان وزير الخارجية الأمريكى يصل إلى سلطنة عمان

>مسقط (أ ش أ)

وصل وزير الخارجية الأمريكى جون كيرى والوفد المرافق له إلى مسقط اليوم الاثنين فى زيارة لسلطنة عمان تستغرق يومين .. حسبما أفادت وكالة الأنباء العمانية (أونا).

وتأتى زيارة كيرى إلى سلطنة عمان فى إطار مسعى تحريك الجهود الرامية لوضع حد للنزاع المستمر منذ 19 شهرا فى اليمن .. وقد بذل وزير الخارجية الأمريكى جهودا مكثفة فى البحث عن تسوية للنزاع اليمنى الذى تكثف فى مارس 2015 مع تدخل تحالف عربى بقيادة دعما للحكومة المعترف بها دوليا فى وجه الحوثيين وحلفائهم بعملية عسكرية قوبلت باعتراض إيران التى تتهمها الرياض بدعم الحوثيين.


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