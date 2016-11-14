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الإمساك المزمن قد يرتبط بأمراض القلب.. واللبن الرايب والزبادى علاجه

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الإمساك المزمن قد يرتبط بأمراض القلب.. واللبن الرايب والزبادى علاجه الإمساك المزمن قد يرتبط بأمراض القلب.. واللبن الرايب والزبادى علاجه

> أش أ

 توصل باحثون أمريكيون لوجود علاقة بين الإمساك الشديد وأمراض الكلى المزمنة.. ويعد الإمساك من الحالات الشائعة، ويمكن أن يكون لها مجموعة من التأثيرات على الصحة، بما ذلك زيادة خطر تعرض الأشخاص لأمراض القلب والأوعية الدموية، وربما من خلال الآثار التى تسببها بكتيريا الأمعاء.

 

وقال الدكتور تشابا كوفيسدى الباحث فى جامعة ولاية تينيسى الأمريكية، تسلط نتائجنا الضوء على وجود صلة واضحة بين الأمعاء ووظائف الكلى، وتوفر رؤية إضافية فى التسبب فى تطور أمراض الكلى.

 

فقد أظهرت الدراسة أن الأفراد الذى يعانون من الإمساك لديهم زيادة بنسبة 13% فى فرص الإصابة بأمراض الكلى المزمنة، بالإضافة إلى 9% زيادة فى خطر الفشل الكلوى، مقارنة بالأشخاص الذين لا يعانون من الإمساك، كما وجد أن حالات الإمساك الشديدة مرتبطة بخطر متزايد للفشل الكلوى.

 

وتنصح الأبحاث الطبية للوقاية من أمراض الكلى بضرورة تغيير وتعديل نمط حياتك مع تبنى نمط حياة صحى مع الإكثار من شرب المياه وتناول الخمائر الطبيعية البروبيوتيك الموجودة، فى الزبادى واللبن الرائب.


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