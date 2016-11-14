تركوا وظائفهم من أجل الحلوى.. الأشقاء الأربعة «إيد واحدة»

كتبت – نانيس البيلي

عربة حلوى صغيرة، مزينة بالأضواء الخافتة، تعلوها لافتة صغيرة كتب عليها بالإنجليزية «Big Build»، داخلها تتراص بشكل منمق أصناف شهية من حلوى «بلح الشام» و«صوابع زينب» و«زلابية»، تستقر العربة على جانب الطريق بأحد شوارع منطقة فيصل الشعبية، يقف خلفها 4 شباب انهمكوا في عملهم، أحدهم يضع الزلابية داخل الزيت للقلي، وآخر أخذ يزينها بالعسل والكراميل والشيكولاتة البيضاء، وثالث يضع أصناف الحلوى داخل أطباق ورقية ويلفها بالبلاستيك الشفاف بشكل أنيق، والآخير يعطيها للزبائن ويحاسبهم.

«خالد» و«حسن» و«حسين» و«محمود».. 4 أشقاء يتراوح أعمارهم من 23 إلى 30 عام، ثلاثة منهم خريجي مؤهلات عليا، كليات التجارة ودارالعلوم، ورابعهم يدرس بكلية التجارة بإحدى الجامعات الخاصة، عمل الأشقاء الثلاثة الذين انتهوا من دراستهم لفترة في مجال تخصصهم بشركات اتصالات ومواد البناء، قبل أن يتركوا عملهم ويقرروا التفرغ لمشروعهم الخاص، عربة لبيع حلويات شرقية من صنع أيديهم.

«إحنا إيد واحدة، وقلبنا على بعض».. بهذه الكلمات وصف «حسن» عمله مع أشقائه في مشروع واحد، مشيراً إلى أنه وجد راحة أكثر وعائد مادي أكبر من عمله بالقطاع الخاص: «إحنا مبنختلفش الحمد لله، وبنتسابق إننا نريح بعض، لأننا إخوات من دم واحد، ومكسبنا في اليوم أكتر من المرتب اللي كنا بناخده من الوظايف اللي بمؤهلاتنا، لأننا بنشتغل الحاجة اللي بنحبها»، يلتقط أطراف الحديث منه أخيه الأصغر «محمود»، الذي مازال يدرس بالجامعة، ويقول: «إحنا الأربعة روح واحدة وبنكمل بعض».

«عشق صناعة الحلوى» هو مادفع الأشقاء الأربعة إلى التفرغ لها وترك وظائفهم التي سأموا منها، فيقول «حسن»: «المهنة دي إحنا وارثينها أبًا عن جد، إحنا في الأصل عندنا فرنين للعيش والمخبوزات، بعد كده بدأنا نعمل الحلويات، وعندنا مخزن خاص بينا بنجهز فيه العجينة، وبنشتغل بمزاج عشان بنحب الصنعة، واللي بيشتري مننا مرة بيجيلنا على طول».

يبدأ الأشقاء الأربعة عملهم منذ الحادية عشرة صباحًا، بحسب «حسن»، وينتهوا منه في الثانية فجراً: «بنبدأ شغلنا الساعة 11 الصبح، بنروح المخزن نعمل بلح الشام وصوابع زينب، ونجهز عجينة الزلابية، والساعة 5 ناخد الحاجة ونروح نقف على العربية، نبدأ نرصها، وخالد يقلي الزلابية، والشغل بيتوزع بينا ما بين تزيين الزلابية بالعسل والكراميل والشيكوتة البيضاء، ولف الحلويات، ولينا زباينا اللي بيجولنا على طول، والمكسب الحمد لله كويس جداً».

«حب ما تعمل».. شعار يرفعه الأشقاء الأربعة، فيؤكدون أن صناعة الحلويات الشرقية ليست مجرد مهنة تجلب لهم المال فحسب، بل صنعة يحبونها ويبدعون فيها، فيقول «حسن»: «بنحب الحلويات وهي بتحبنا، وشغلنا بيحبه الأطفال والكبار، وبنراعي إن السكر يكون مضبوط، عشان ما يجذعش نفس الطفل، والكبار اللي عندهم مرض السكر يعرف ياكلوه من غير قلق».

مشهد الشباب الأربعة وهم يعملون معًا بروح واحدة، كثيراً ما يجذب انتباه المارة الذين يفاجأون بأنهم أشقاء، وما يلفت نظرهم كذلك هو كلمة «بيج بيلد» المكتوبة بالإنجليزية أعلى عربة الحلوى والتي اختاروها اسمًا لمشروعهم الصغير، ليجيبوا على من أثاره فضوله وسألهم عن سر التسمية بأنها «لقب الأخ الأكبر خالد بين أصدقائه».

«البلدية» هي ما تؤرق الأشقاء الأربعة، فيقولون إن عمال المحليات يطالبونهم بإزالة عربتهم من المكان بدعوى أنها تحدث إشغالاً للطريق، وهو ما ينفيه الأخ الأصغر «حسين»: «الناس في الشارع بتحبنا، وأصحاب المحلات مبسوطين بينا وبيستفادوا من وجودنا، لأن اللي بيقف يشتري مننا على ما بجهزله طلبه بيبص على المحلات اللي ورانا، فممكن أم تلمح حاجة عاوزة تشتريها لابنها من محل الأطفال، أو راجل كبير يشوف قميص عجبه فيروح يشتريه».