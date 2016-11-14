النيابة الإدارية تخاطب «الوزراء»للتصرف في مخزون علاج فيروس سي قبل انتهاء صلاحيته

خاطب المستشار علي رزق رئيس هيئة النيابة الإدارية السيد المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء بشأن ما كشفت عنه تحقيقات النيابة الإدارية من تقاعس الشركة المصرية لتجارة الادوية عن توزيع عدد 52066 عبوة من عقار كلاتازيف المعالج للالتهاب الكبدي الفيروسي بقيمة 68 مليون جنيه وذلك على الرغم من انتهاء صلاحية تلك العبوات في شهور مارس ومايو ويونيو من العام القادم.

وطالب المستشار علي رزق رئيس الهيئة في خطابه بسرعة اتخاذ اللازم نحو التصرف في تلك الكمية قبل انتهاء صلاحية بعضها في مارس 2017 وبما يتفق مع القوانين والقواعد المقررة حفاظاً على المال العام.

وكانت تحقيقات وحدة قضايا الاستثمار التابعة لمكتب رئيس هيئة النيابة الإدارية -في القضية رقم 51 لسنة 2016 استثمار -قد كشفت عن قيام الشركة المصرية لتجارة الادوية بشراء العقار السابق بناء على طلب اللجنة القومية للفيروسات الكبدية بوزارة الصحة بأجمالي مبلغ 118 مليون جنيه تم سدادها مقدماً بالكامل إلى الشركة الامريكية الموردة

وكانت التحقيقات التي باشرتها وحدة قضايا الاستثمار قد انتهت إلى تحديد كافة المسؤوليات التأديبية عقب امهالهم مهلة لتوزيع المتبقي من العقار المذكور دون جدوى

كما انتهت النيابة الإدارية لإبلاغ النيابة العامة بالشق الجنائي للواقعة واخطار بعض من الجامعات لاتخاذ اللازم نحو رئيس وأعضاء اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية