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اليوم.. الناقدة خيرية البشلاوي في ضيافة برنامج«اتفرج يا سلام» على القناة الثانية

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اليوم.. الناقدة خيرية البشلاوي في ضيافة برنامج«اتفرج يا سلام» على القناة الثانية اليوم.. الناقدة خيرية البشلاوي في ضيافة برنامج«اتفرج يا سلام» على القناة الثانية

صورة الحدث

يستضيف برنامج”اتفرج يا سلام”، المذاع علي القناة الثانية، اليوم الاثنين، الناقدة السينمائية الكبيرة خيرية البشلاوي، والمخرج الشاب رامي الجابري، وذلك في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً.

ومن المقرر عرض ومناقشة الفيلمين القصيرين “من جوه”، الذي يتحدث عن أهمية الحكم على الإنسان حسب جوهره وليس مظهره، و”قصة بسيطة عن الحب”، الذي ينوه إلى الحب الحقيقي، حتى لو كان من طرف واحد، ولا تقف أمامه حدود .

برنامج “اتفرج يا سلام” إعداد الناقد السينمائي مجدي الطيب وإخراج عبد السلام جنيدي، وينفرد بعرض النسخ الكاملة للأفلام الروائية القصيرة والتسجيلية والتحريك المنتجة في الأعوام الأخيرة الماضية،وإلقاء الضوء على مضامينها، ومناقشة مخرجيها في حضور أحد نقاد السينما البارزين.

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