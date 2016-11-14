أخبار عاجلة

أسعار العملات اليوم الثلاثاء 11 ابريل 2017 في بنك مصر -
«أمن الغربية» تعيد رسم خطط تأمين دور العبادة بعد تفجير «كنيسة مارجرجس» -
محافظ الإسكندرية:‏‫ الشرطة تقدم أروع الأمثلة في الدفاع عن المواطنين -
فيديو.. الحريري: لا أقبل مناقشة اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية بالبرلمان -
سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 11 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 11/4/2017 وارتفاع جنوني في سعر الأسمنت -
ارتفاع جديد في سعر الذهب اليوم الثلاثاء 11-4-2017 في مصر -
سعر الدولار اليوم الثلاثاء 11-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
فيديو| المقاصة: لن نقف أمام رغبة أي لاعب في الانتقال للأهلي -
مساء dmc - حلقة الإثنين 10-4-2017 مع إيمان الحصري "لقاء مع د/ أسامة الأزهري وتجديد الخطاب الديني -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

صور.. استمرار فعاليات التدريب المصري الأردني المشترك «العقبة 2016»

Google+ Print
استمرار فعاليات التدريب المصري الأردني المشترك «العقبة 2016»

استمرار فعاليات التدريب المصري الأردني المشترك «العقبة 2016»

واصلت القوات المسلحة المصرية والأردنية، تنفيذ التدريب المشترك “العقبة 2016″، بمشاركة القوات البرية والبحرية والجوية والقوات الخاصة، الذى تجرى فعالياته بمنطقة التدريبات المشتركة جنوب المملكة الأردنية الهاشمية ، ويأتى ضمن الخطة السنوية للتدريبات المشتركة مع الدول الشقيقة والصديقة ، وفى إطار العلاقات المتميزة بين الدولتين الشقيقتين.

وبحسب بيان بدأت الفعاليات بعقد العديد من المحاضرات النظرية لتوحيد المفاهيم والتعرف على الخبرات القتالية لدى الجانبين ، وتنظيم معرض للأسلحة المستخدمة خلال التدريب وتنفيذ العديد من الأنشطة العملية تم التخطيط والإعداد لها وفقاً للتحديات الإرهابية التى تواجه الأمن والإستقرار فى المنطقة.

ونفذت جميع القوات المشاركة فى التدريب مهام قتالية محددة ، وفقاً لبرنامج أعد مسبقاً ، يتم من خلاله تنفيذ العديد من التمارين القتالية خلال مراحل التدريب الأساسية ، حيث شهدت ميادين التدريب تنفيذ قوات التدخل السريع والوحدات البرية المشاركة ، عدداً من طوابير التدريب التكتيكية ، والرمايات التقليدية وغير التقليدية بإستخدام الأسلحة الخفيفة والمتوسطة والثقيلة بالذخيرة الحية من أوضاع الرمى المختلفة ، والتدريب على المهارات الأساسية فى الميدان واستغلال طبيعة الأرض.

كما نفذت القوات الخاصة ، ممثلة فى عناصر الصاعقة والمظلات ، الرمايات المتعددة ، بميادين التدريب للقوات الخاصة الأردنية ، والتى أظهرت مدى الكفاءة والمهارة والتجانس الذى تتمتع به القوتين أثناء تنفيذ مهامها المكلفة بها ، والدقة والسرعة الفائقة فى إصابة الأهداف من الثبات والحركة وأعمال مكافحة الإرهاب وإقتحام المبانى لتحرير الرهائن ، فضلاً عن تنفيذ طوابير السير، وتنظيم محاضرات نظرية يتم خلالها التنسيق على ما سيتم تنفيذه خلال مراحل التدريب العملى ، إلى جانب الإرتقاء بالمستوى البدنى واللياقة البدنية.

استمرار فعاليات التدريب المصري الأردني المشترك «العقبة 2016»

استمرار فعاليات التدريب المصري الأردني المشترك «العقبة 2016»

وشهد تدريب القوات الخاصة البحرية تميز كلا القوتين البحريتين من الصاعقة البحرية والضفادع البشرية لكلا الدولتين أثناء القيام بأعمال الإعتراض البحرى ومكافحة أعمال التهريب والقرصنة البحرية والهجرة غير الشرعية ، وتنفيذ حق الزيارة والتفتيش وإقتحام السفن المشتبه بها ، بإستخدام الزوارق السريعة ، وإنزال جماعات الصاعقة البحرية لإقتحام الأهداف الساحلية الحيوية ، بشكل أظهر مدى التلاحم والعمل كفريق واحد لكلا الدولتين الشقيقتين.

ومن المخطط أن تنفذ القوات الجوية عدة مهام تتناسب مع التطور فى أنظمة وأساليب القتال الجوى ، حيث يتم التدريب على دفع طائرات المعاونة الجوية ، لتنفيذ أعمال الإستطلاع الجوى والإعاقة الإلكترونية والإعاقة الإلكترونية المضادة ، وتنفيذ طلعات تدريب قتال جوى مشترك نهارى وليلى ، بمشاركة السلاح الجوى الملكى الأردنى.

وأكدت المرحلة الأولية للتدريب ، تميز جميع العناصر المشاركة ، لدرجة أظهرت مدى ما وصلت إليه من مستوى راقى وتناغم وتنظيم خلال تنفيذها الأعمال القتالية المختلفة ، بما يعكس مدى ما تمتلكه القوات المسلحة لكلا الدولتين من إمكانات بشرية وفنية وإستعداد قتالى عالى لمجابهة أية مخاطر قد تواجه المنطقة وتهدد أمن وإستقرار الدولتين الشقيقتين.

استمرار فعاليات التدريب المصري الأردني المشترك «العقبة 2016»

استمرار فعاليات التدريب المصري الأردني المشترك «العقبة 2016»

استمرار فعاليات التدريب المصري الأردني المشترك «العقبة 2016»

استمرار فعاليات التدريب المصري الأردني المشترك «العقبة 2016»

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا