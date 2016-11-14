صور.. استمرار فعاليات التدريب المصري الأردني المشترك «العقبة 2016»

واصلت القوات المسلحة المصرية والأردنية، تنفيذ التدريب المشترك “العقبة 2016″، بمشاركة القوات البرية والبحرية والجوية والقوات الخاصة، الذى تجرى فعالياته بمنطقة التدريبات المشتركة جنوب المملكة الأردنية الهاشمية ، ويأتى ضمن الخطة السنوية للتدريبات المشتركة مع الدول الشقيقة والصديقة ، وفى إطار العلاقات المتميزة بين الدولتين الشقيقتين.

وبحسب بيان بدأت الفعاليات بعقد العديد من المحاضرات النظرية لتوحيد المفاهيم والتعرف على الخبرات القتالية لدى الجانبين ، وتنظيم معرض للأسلحة المستخدمة خلال التدريب وتنفيذ العديد من الأنشطة العملية تم التخطيط والإعداد لها وفقاً للتحديات الإرهابية التى تواجه الأمن والإستقرار فى المنطقة.

ونفذت جميع القوات المشاركة فى التدريب مهام قتالية محددة ، وفقاً لبرنامج أعد مسبقاً ، يتم من خلاله تنفيذ العديد من التمارين القتالية خلال مراحل التدريب الأساسية ، حيث شهدت ميادين التدريب تنفيذ قوات التدخل السريع والوحدات البرية المشاركة ، عدداً من طوابير التدريب التكتيكية ، والرمايات التقليدية وغير التقليدية بإستخدام الأسلحة الخفيفة والمتوسطة والثقيلة بالذخيرة الحية من أوضاع الرمى المختلفة ، والتدريب على المهارات الأساسية فى الميدان واستغلال طبيعة الأرض.

كما نفذت القوات الخاصة ، ممثلة فى عناصر الصاعقة والمظلات ، الرمايات المتعددة ، بميادين التدريب للقوات الخاصة الأردنية ، والتى أظهرت مدى الكفاءة والمهارة والتجانس الذى تتمتع به القوتين أثناء تنفيذ مهامها المكلفة بها ، والدقة والسرعة الفائقة فى إصابة الأهداف من الثبات والحركة وأعمال مكافحة الإرهاب وإقتحام المبانى لتحرير الرهائن ، فضلاً عن تنفيذ طوابير السير، وتنظيم محاضرات نظرية يتم خلالها التنسيق على ما سيتم تنفيذه خلال مراحل التدريب العملى ، إلى جانب الإرتقاء بالمستوى البدنى واللياقة البدنية.

وشهد تدريب القوات الخاصة البحرية تميز كلا القوتين البحريتين من الصاعقة البحرية والضفادع البشرية لكلا الدولتين أثناء القيام بأعمال الإعتراض البحرى ومكافحة أعمال التهريب والقرصنة البحرية والهجرة غير الشرعية ، وتنفيذ حق الزيارة والتفتيش وإقتحام السفن المشتبه بها ، بإستخدام الزوارق السريعة ، وإنزال جماعات الصاعقة البحرية لإقتحام الأهداف الساحلية الحيوية ، بشكل أظهر مدى التلاحم والعمل كفريق واحد لكلا الدولتين الشقيقتين.

ومن المخطط أن تنفذ القوات الجوية عدة مهام تتناسب مع التطور فى أنظمة وأساليب القتال الجوى ، حيث يتم التدريب على دفع طائرات المعاونة الجوية ، لتنفيذ أعمال الإستطلاع الجوى والإعاقة الإلكترونية والإعاقة الإلكترونية المضادة ، وتنفيذ طلعات تدريب قتال جوى مشترك نهارى وليلى ، بمشاركة السلاح الجوى الملكى الأردنى.

وأكدت المرحلة الأولية للتدريب ، تميز جميع العناصر المشاركة ، لدرجة أظهرت مدى ما وصلت إليه من مستوى راقى وتناغم وتنظيم خلال تنفيذها الأعمال القتالية المختلفة ، بما يعكس مدى ما تمتلكه القوات المسلحة لكلا الدولتين من إمكانات بشرية وفنية وإستعداد قتالى عالى لمجابهة أية مخاطر قد تواجه المنطقة وتهدد أمن وإستقرار الدولتين الشقيقتين.