«تشريعية النواب» توافق على تصعيد «الشوبكي» بدلًا من أحمد مرتضى على مقعد العجوزة والدقي

وافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، على تنفيذ حكم محكمة النقض بتصعيد عمرو الشوبكى، بدلا من النائب أحمد مرتضى منصور، في دائرة الدقى بمحافظة الجيزة.

جاء ذلك خلال اجتماعها، اليوم الإثنين، برئاسة السيد محمود الشريف، وكيل مجلس النواب، الذى ترأس اللجنة بشكل استثنائى بناء على قرار رئيس مجلس النواب.

وأوضح الشريف أنه آن الآوان لتنفيذ حكم محكمة النقض بشأن دائرة الدقى حيث إن أى تأخير فى حسم هذه القضية يمس المجلس واسمه.

ويقضى قرار اللجنة بتنفيذ الحكم بشكل كامل بشقية ، الخاص بتصعيد الشوبكى، وبطلان عضوية أحمد مرتضىـى.

وتم إحالة القرار للجلسة العامة للتصويت النهائى عليه بالجلسة العامة.‎