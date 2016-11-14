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حبس عبدالرحمن القرضاوي 3 سنوات لاتهامه بالتحريض على مؤسسات الدولة

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حبس عبدالرحمن القرضاوي 3 سنوات لاتهامه بالتحريض على مؤسسات الدولة حبس عبدالرحمن القرضاوي 3 سنوات لاتهامه بالتحريض على مؤسسات الدولة

عبدالرحمن القرضاوي (أرشيفية)

عاقبت محكمة جنح الدقي، المنعقدة بمحكمة الجيزة الابتدائية، اليوم الإثنين، الإعلامي عبد الرحمن يوسف القرضاوي بالحبس 3 سنوات لاتهامه بنشر أخبار كاذبة تهدد أمن البلاد والتحريض على مؤسسات الدولة.

وأضافت الدعوى أنه من خلال رصد تلك المتابعات تلاحظ قيام المدعو عبد الرحمن يوسف القرضاوي في برنامجه “ البعيدة” المذاع على قناة الوطن بتاريخ 21 يوليو من هذا العام الجاري بالتحريض على مؤسسات الدولة والدعوة لإحداث ثورة ضد النظام الحالي والسخرية من رئيس الجمهورية، واسقاط النظام وإثارة الفتنة لإشاعة الفوضى في البلاد.

 

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