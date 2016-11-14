حبس عبدالرحمن القرضاوى 3 سنوات لاتهامه بالتحريض على مؤسسات الدولة

كتب سليم على

قضت محكمة جنح الدقى "غيابيا" برئاسة المستشار أحمد عبد الجيد وسكرتارية مصطفى رشدى، بحبس المتهم عبدالرحمن يوسف القرضاوى ٣ سنوات مع الشغل والنفاذ، لاتهامه بنشر أخبار كاذبة تهدد أمن البلاد، والتحريض على مؤسسات الدولة.

جاء فى الدعوى التى حملت رقم 9607 لسنة 2016 جنح الدقى، أنه فى إطار الخطة التى تقوم بها الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية، وأثناء متابعة مواقع التواصل الاجتماعى، لرصد ما يحدث فيها من أراء والتى من شأنها التحريض على مؤسسات الدولة وإشاعة أخبار كاذبة، وتشويه الشخصيات العامة والرموز الوطنية لإثارة الفتنة وتهيج الرأى العام وإشاعة الفوضى بما يخدم مصالح جماعة الاخوان داخل وخارج البلاد.

وأشارت الدعوة إلى أنه من خلال رصد تلك المتابعات تلاحظ قام المدعو عبد الرحمن يوسف القرضاوى فى برامج مصر البعيدة المذاع على قناة الوطن بتاريخ 21 يوليه من هذا العام، بالتحريض على مؤسسات الدولة وقيام ثورة والسخرية من رئيس الجمهورية، وإسقاط النظام الحالى وإثارة الفتنة لإشاعة فوضه فى البلاد.