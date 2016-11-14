محامى عمرو الشوبكى: موكلى يلقى اليمين بالبرلمان خلال 48 ساعة

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وصف الفقيه القانونى عصام الإسلامبولى، محامى الدكتور عمرو الشوبكى، موافقة اللجنة التشريعية بمجلس النواب على تنفيذ حكم محكمة النقض الخاص بدائرة العجوزة الدقى والخاص ببطلان عضوية النائب أحمد مرتضى وتصعيد الدكتور عمر الشوبكى، وإحالة القرار للجلسة العامة بالإجراء الطبيعى.

وقال "الإسلامبولى" فى تصريحات لـ"اليوم السابع": "هذه الموافقة تحصيل حاصل، وموكلى سيلقى القسم عقب دعوته بشكل رسمى من مجلس النواب".

وأضاف: "سيؤدى الدكتور عمرو الشوبكى اليمين خلال 48 ساعة على أقصى تقدير"، مشيرًا إلى أنهم تلقوا اتصالات من بعض الشخصيات داخل مجلس النواب بشكل غير سمى تفيدهم بتنفيذ حكم محكمة النقض خلال يومين.

وكانت اللجنة التشريعية بمجلس النواب، وافقت على تنفيذ حكم محكمة النقض الخاص بدائرة العجوزة والدقى والخاص ببطلان عضوية النائب أحمد مرتضى وتصعيد الدكتور عمر الشوبكى، وتم إحالة القرار للجلسة العامة..