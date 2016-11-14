أخبار عاجلة

أسعار العملات اليوم الثلاثاء 11 ابريل 2017 في بنك مصر -
«أمن الغربية» تعيد رسم خطط تأمين دور العبادة بعد تفجير «كنيسة مارجرجس» -
محافظ الإسكندرية:‏‫ الشرطة تقدم أروع الأمثلة في الدفاع عن المواطنين -
فيديو.. الحريري: لا أقبل مناقشة اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية بالبرلمان -
سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 11 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 11/4/2017 وارتفاع جنوني في سعر الأسمنت -
ارتفاع جديد في سعر الذهب اليوم الثلاثاء 11-4-2017 في مصر -
سعر الدولار اليوم الثلاثاء 11-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
فيديو| المقاصة: لن نقف أمام رغبة أي لاعب في الانتقال للأهلي -
مساء dmc - حلقة الإثنين 10-4-2017 مع إيمان الحصري "لقاء مع د/ أسامة الأزهري وتجديد الخطاب الديني -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

نقيب الفلاحيين الزراعيين بالشرقية: تعويم الجنيه كارثة.. والحكومة لا تدعم الفلاح

Google+ Print
نقيب الفلاحيين الزراعيين بالشرقية: تعويم الجنيه كارثة.. والحكومة لا تدعم الفلاح نقيب الفلاحيين الزراعيين بالشرقية: تعويم الجنيه كارثة.. والحكومة لا تدعم الفلاح

محمد عبد الستار، نقيب الفلاحين الزراعيين بالشرقية (أرشيفية)

رفضت النقابة العامة للفلاحين الزراعيين، قرار حكومة المهندس شريف اسماعيل بتسعير الأرز بمبلغ 3 الاف جنية للطن، وذلك تزامنا مع رفع الوقود والذى نتج عنه رفع عدد كبير من أسعار السلع الغذائية الرئيسية للمواطن والفلاح المصري.

وقال محمد عبد الستار نقيب الفلاحين الزراعيين بالشرقية ، إن فاجأتهم بتسعير الأرز بـ3 الاف جنيه للطن بينما كان الفلاحون يتوقعون تسعيره بـ 4 آلاف جنيه وهو ما نتج عنه تعرض الفلاح لخسائر فادحة.

وأضاف “عبدالستار” فى تصريحات له اليوم الاثنيين، أن الحكومة كانت قد سعرت طن الأرز قبل ذلك بـ 2400 جنيه وهو السعر الذى باع به الفلاحون الارز للتجار وكنا نتوقع أن تحدد الحكومة سعر الارز لهذا العام بـ4 الاف جنيه لكن هذا لم يحدث،واضطر الفلاحون بيع الارز للتجار بأسعار زهيدة وبالتالي فالأرباح تذهب معظمها الى التاجر وليس الفلاح والحكومة لا تعير اهتماما للفلاحين ولا تدعمه مثل باقى دول العالم ، وهو ما أدى الى تدهور الانتاج الزراعي.

وعن تأثير تعويم الجنيه المصرى على الفلاحين، أوضح “عبدالستار” أن تعويم الجنية كارثة بكل المقاييس على الفلاحين لأن سعر السولار ارتفع بشكل كبير وهو ما يؤدى الى رفع أسعار تكاليف النقل واستخدام المعدات الزراعية التى تعمل بالسولار.

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
أسعار العملات اليوم الثلاثاء 11 ابريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الثلاثاء 11 ابريل 2017 في بنك مصر

قائمة أسعار بلح رمضان في مجمعات الأهرام الاستهلاكية

قائمة أسعار بلح رمضان في مجمعات الأهرام الاستهلاكية

الحكومة: فرض الطوارئ «إجراء دستوري» لمواجهة الإرهاب

الحكومة: فرض الطوارئ «إجراء دستوري» لمواجهة الإرهاب

مساع أمريكية للتوصل لحل سلمي بين الحكومة والمعارضة في السودان

مساع أمريكية للتوصل لحل سلمي بين الحكومة والمعارضة في السودان