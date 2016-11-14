نقيب الفلاحيين الزراعيين بالشرقية: تعويم الجنيه كارثة.. والحكومة لا تدعم الفلاح

رفضت النقابة العامة للفلاحين الزراعيين، قرار حكومة المهندس شريف اسماعيل بتسعير الأرز بمبلغ 3 الاف جنية للطن، وذلك تزامنا مع رفع أسعار الوقود والذى نتج عنه رفع عدد كبير من أسعار السلع الغذائية الرئيسية للمواطن والفلاح المصري.

وقال محمد عبد الستار نقيب الفلاحين الزراعيين بالشرقية ، إن الحكومة فاجأتهم بتسعير الأرز بـ3 الاف جنيه للطن بينما كان الفلاحون يتوقعون تسعيره بـ 4 آلاف جنيه وهو ما نتج عنه تعرض الفلاح لخسائر فادحة.

وأضاف “عبدالستار” فى تصريحات له اليوم الاثنيين، أن الحكومة كانت قد سعرت طن الأرز قبل ذلك بـ 2400 جنيه وهو السعر الذى باع به الفلاحون الارز للتجار وكنا نتوقع أن تحدد الحكومة سعر الارز لهذا العام بـ4 الاف جنيه لكن هذا لم يحدث،واضطر الفلاحون بيع الارز للتجار بأسعار زهيدة وبالتالي فالأرباح تذهب معظمها الى التاجر وليس الفلاح والحكومة لا تعير اهتماما للفلاحين ولا تدعمه مثل باقى دول العالم ، وهو ما أدى الى تدهور الانتاج الزراعي.

وعن تأثير تعويم الجنيه المصرى على الفلاحين، أوضح “عبدالستار” أن تعويم الجنية كارثة بكل المقاييس على الفلاحين لأن سعر السولار ارتفع بشكل كبير وهو ما يؤدى الى رفع أسعار تكاليف النقل واستخدام المعدات الزراعية التى تعمل بالسولار.