جنايات البحيرة تقضى بالمؤبد على زوجة وعشيقها قتلا الزوج ليخلو لهما الجو

البحيرة - جمال أبو الفضل

أسدلت محكمة جنايات الرحمانية الدائرة السادسة، اليوم، برئاسة المستشار سامح عبد الله محمد رئيس المحكمة وعضوية المستشارين محمد فتحى ومحمد شحاتة، وأمانة سر مختار بدر فى القضية رقم 7300 لسنة 2016 جنايات مركز أبو حمص لسنة 2016، بالسجن المؤبد 25 سنة على كل من، "إبراهيم إسماعيل محمود، وهالة غريب عبد اللاه"، لقيامهما بقتل زوج الثانية الذى يكبرها بحوالى 43 سنة ليخلو لهم الجو فى الحرام.

خانت الزوجة اللعوب الأمانة وفتحت لعشيقها باب المسكن عقب التأكد من نوم زوجها، حيث ضربه المتهم على رأسه أكثر من مرة بشاكوش كان قد أعده سلفًا، مما أدى لإصابته التى أودت بحياته، وعقب ذلك قام المتهم بضربها على رأسها بمقبض منجل إمعانًا منهما فى إصباغ صفة الحقيقة على روايتها المختلقة، بقيام ثلاثة أشخاص بالسطو المسلح على مسكنهما وإحداث إصابتها وزوجها المجنى عليه.

كان ضباط مباحث بالبحيرة، بإشراف اللواء علاء الدين شوقى مساعد وزير الداخلية لأمن البحيرة وبرئاسة العميد حازم حسن رئيس المباحث الجنائية، وبإشراف اللواء محمد خريصة مدير إدارة البحث الجنائى، تمكنوا من كشف لغز العثور على جثة مسن بأبو حمص، مصاب بجروح أرضية بفروة الرأس واشتباه كسر بقاع الجمجمة ونزيف داخلى، وتبين أن وراء الواقعة زوجته وعشيقها .