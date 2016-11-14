ميدو: حسام غالى هو الحل لوسط ملعب المنتخب

كتبت شرويت ماهر

أكد أحمد حسام ميدو نجم منتخب مصر السابق، أن حسام غالى هو الحل لوسط ملعب المنتخب.

وكتب أحمد حسام ميدو عبر حسابه الرسمى بموقع التدوينات القصيرة "تويتر": "يجب أن يأخذ جهاز المنتخب خطوة إلى حسام غالى خطوة واحنا كسبانين وأقوياء كجهاز، حسام غالى هو الحل لوسط ملعب المنتخب، أرجو تدارك الموقف بسرعة".

وأضاف ميدو فى تغريدة أخرى: "ماتنسوش اتنين من أحسن لاعبى المنتخب فى الماتش إمبارح، الحضرى 43 سنة وأحمد فتحى 33 سنة".

يُذكر أن المنتخب المصرى يحتل صدارة المجموعة الخامسة بـ6 نقاط بعد الفوز على غانا.