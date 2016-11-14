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ميدو: حسام غالى هو الحل لوسط ملعب المنتخب

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ميدو: حسام غالى هو الحل لوسط ملعب المنتخب ميدو: حسام غالى هو الحل لوسط ملعب المنتخب

>كتبت شرويت ماهر

أكد أحمد حسام ميدو نجم منتخب السابق، أن حسام غالى هو الحل لوسط ملعب .

 

وكتب أحمد حسام ميدو عبر حسابه الرسمى بموقع التدوينات القصيرة "تويتر": "يجب أن يأخذ جهاز المنتخب خطوة إلى حسام غالى خطوة واحنا كسبانين وأقوياء كجهاز، حسام غالى هو الحل لوسط ملعب المنتخب، أرجو تدارك الموقف بسرعة".

وأضاف ميدو فى تغريدة أخرى: "ماتنسوش اتنين من أحسن لاعبى المنتخب فى الماتش إمبارح، الحضرى 43 سنة وأحمد فتحى 33 سنة".

 

يُذكر أن المنتخب المصرى يحتل صدارة المجموعة الخامسة بـ6 نقاط بعد الفوز على غانا.

 

 


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