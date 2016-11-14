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وكيل البرلمان: هيئة المكتب تتولى التحقيق مع "السادات".. وجارى تحديد موعد

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وكيل البرلمان: هيئة المكتب تتولى التحقيق مع "السادات".. وجارى تحديد موعد وكيل البرلمان: هيئة المكتب تتولى التحقيق مع "السادات".. وجارى تحديد موعد

>كتب أمين صالح

قال سليمان وهدان وكيل مجلس النواب، إن هيئة مكتب البرلمان ستتولى التحقيق مع النائب محمد أنور السادات عضو لجنة حقوق الإنسان بشأن تسريب قانون الجمعيات الأهلية للسفارات الأجنبية.

وأضاف وهدان فى تصريح لــ"اليوم السابع"، أنه حتى الآن لم يحدد موعد لاستدعاء النائب والتحقيق معه، ولكن سيكون ذلك خلال الأيام المقبلة، لافتا الى أنه فيما يتعلق باتهام وزيرة التضامن غادة والى للنائب فإن اللجنة لم تحقق معه حتى الآن وبالتالى ليس لديها الحقائق الكاملة عن هذه القضية.

ولفت وهدان إلى أنه فور الانتهاء من التحقيق فى هذا الأمر سيتم الإعلان عن النتائج أمام الرأى العام.

وكان الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، قرر تحويل النائب محمد أنور السادات للتحقيق على إثر اتهام وزيرة التضامن غادة والى له بتسريب قانون الجمعيات للسفارات الأجنبية.

 


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