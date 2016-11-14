بالصور.. وكيل صحة بني سويف يتفقد أول وحدة علاج طبيعي بالجهود الذاتية ‎

كتب – محمد شعبان

تفقد الدكتور عبد الناصر حميدة السعيطي، وكيل وزراة الصحة ببني سويف، اليوم الاثنين، يرافقه الدكتور محمود رجب، مدير ادارة العلاج الطبيعي بالمديرية، والدكتورة الشيماء حجاج مساعد مدير الادارة، أول وحدة للعلاج الطبيعي بمركز طب الأسرة بقرية طنسا تم تجهيزها بالجهود الذاتيه .

وقال وكيل وزراة الصحة ببني سويف، إنه تفقد الوحدة تمهيدًا لإفتتاحها رسميًا خلال الايام المقبلة .

وأضاف “السعيطي”، أنه أصدر تعليمات للبدء في تشغيل الوحدة وإستقبال المواطنين بها.