بالفيديو.. لحظة انهيار مبنى في مدينة كرايستتشرتش بسبب زلزال نيوزيلندا

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، يظهر انهيار مبنى في مدينة كرايستتشرتش بنيوزلاندا، على خلفية الزلزال الذي ضرب البلاد، وتخطت قوته الـ 7.4 درجات على مقياس ريختر.

وكانت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، أعلنت أمس الأحد، أن زلزالًا بلغت قوته 7.4 درجة ضرب منطقة تقع على بعد 91 كيلومترًا بين الشمال والشمال الشرقي من مدينة كرايستشيرش فى نيوزيلندا.

وقال راديو نيوزيلندا، اليوم إن رئيس وزراء نيوزيلندا جون كى، أشار إلى أن من المرجح ألا تقل تكلفة الأضرار الناجمة عن الزلزال الذى بلغت قوته 7.4 درجة والذى وقع فى ساوث أيلاند فى نيوزيلندا خلال الليل عن “مليارى دولار”.