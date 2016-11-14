رئيس جهاز السادات: إنارة طريق البريجات بالطاقة الشمسية

أكد المهندس محمد عاشورعبد الرحمن، رئيس جهاز تنمية مدينة السادات، بأنه تم الإنتهاء من إنشاء وتشغيل محطة طاقة شمسية بقدرة 128 كيلو وات، لإنارة طريق البريجات كمرحلة أولى بطول 6.6 كم، من خلال 188 عامودًا مزدوجاً بارتفاع 10 م، باستخدام كشافات قدرة 120 وات ليد.

وأوضح عاشور في تصريح صحفي، أنه تم التنفيذ بالتنسيق مع جهاز الخدمة الوطنية، حيث تبلغ مساحة المحطة 5200 م2، بتكلفة إجمالية 8.3 مليون جنيه، وتتكون المحطة من 512 خلية فوتوفولتية، و20 منظم جهد، و12 محول قدرة inverter، و192 بطارية 2 فولت بقدرة تخزينية 3750 أمبير للبطارية، ويتم التحكم فيها بنظام الإسكادا scada، ويتم متابعتها عن بعد.

وقال عاشور، إنه تم تجربة التشغيل بمعرفة جهاز الخدمة الوطنية، حيث تم إنارة الطريق بلمبات الليد المركبة بكشافات الإنارة على الأعمدة، وجاءت الإنارة شديدة وعالية الجودة وذات لون أبيض، مشيراً إلى أن هذه المنظومة من نوع (Grade OFF)، والتى لا تعتمد على وجود مصدر تيار كهربائى من الشركة الرئيسية، وتعتمد فقط على الطاقة المتجددة من خلال الخلايا الشمسية التى تقوم بالتخزين على بطاريات من أفضل الأنواع العالمية على مدار اليوم، بسعة تخزين 3850 أمبير.

وأضاف: سيتم تصدير الفائض من محطة الطاقة الشمسية إلى الشبكة العمومية، مما يؤكد أن جهاز المدينة يعمل على تخفيف الحمل على الشبكة الرئيسية للكهرباء للاستفادة منها فى تشغيل المصانع.

وأشار رئيس جهاز تنمية مدينة السادات، إلى أن طريق البريجات أحد المحاور الرئيسية بمنطقة الـ70 ألف فدان، التى تم إزالة التعديات عليها، ويتكون من اتجاهين وجزيرة، وتم تنفيذ أعمال رفع كفاءة وتوسعة الطريق، ليصبح عرض الاتجاه الواحد 14 م، والجزيرة الخاصة به 5 م.