«المهاجرين» الصراع الأول بين «ترامب» ومسلم يترشح لرئاسة الحزب الديمقراطي

كتبت: شيماء حفظي

أصبح عضو مجلس النواب الأمريكي عن ولاية مينيسوتا، كيث إليسون، مرشحًا بقوة لمنصب رئيس الحزب الديمقراطي، ويدعمه هاري ريد السيناتور المنصرف وزعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ، وبيرني ساندرز الذي نافس هيلاري كلينتون على بطاقة الترشح للرئاسة.

وقال ساندرز، في تدوينة نشرها على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي” فيسبوك”: “لا أعتقد أن النظام السياسي القائم أو أصحاب المليارات سيحبون أن يأتي شخص مثل كيث إليسون رئيسا للحزب الديمقراطي.. جيد! صوتوا له إذا”.

وما بين الجمهوريين والدسمقراطيين، تبقى قضية “المهاجرين” محل جدل، خاصة بعد تأكيد “ترامب” على حظر دخول المسلمين إلى الولايات المتحدة الأمريكية، فيما يتبنى “إليسون” موقفًا مغايرًا لموقف ترامب.

وفي أول لقاء تليفزيوني، للرئيس الأمريكي الجديد، دونالد ترامب، ظهرت تهديداته مرة أخرى للمهاجرين، حيث قال: “ما سنفعله هو أننا سنطرد المجرمين، والذين يملكون سجلاً إجرامياً، وأفراد العصابات، وتجار المخدرات، وهم كثر، مليونان على الأرجح أو حتى 3 ملايين. سنطردهم من البلاد، أو سنودعهم السجن، لكننا سنبعدهم عن بلادنا، فهم هنا خلافاً للقانون”.

وكيث إليسون، أول مسلم يتم انتخابه في الكونجرس الأمريكي، محامي أمريكي من أصول إفريقية، من مواليد 4 أغسطس عام 1963، اعتنق الإسلام وهو في سن 19 عامًا.

ويتبنى المرشح لرئاسة الحزب الديمقراطي الأمريكي، ععدًا من المواقف المتعلقة بالعرب والمسلمين في أمريكا، بينها قضية العراق والهجرة إلى أمريكا، والصراع العربي الإسرائيلي والقضية الفلسطينية.

*الهجرة إلى أمريكا:

يؤيد إليسون قانونًا يمنح سبيلًا واضحًا للمواطنة، للمهاجرين غير الشرعيين، والذين بلغ عددهم 11 مليون مهاجرًا، يعملون بالولايات المتحدة ويدفعون الضرائب، كما يرى إليسون أن حرمان ملايين المهاجرين الذين يعملون ويدفعون الضرائب من أي سبيل لكي يصبحوا مواطنين سيجعل من الأسهل استغلال هؤلاء العمال وتخفيض مستوى المعيشة لجميع العمال.

*حرب العراق:

يؤكد إليسون، أنته سيعمل على انسحاب فوري، فيقول: “سوف أناضل من أجل انسحاب أميركي فوري من العراق ومن أجل جهد دولي لإعادة البناء”، واصفًا السياسة الأمريكية في العراق بأنها “فشل كارثي.. “البعض يطالب بجدول زمني للانسحاب. الواقع هو أن السياسة الصحيحة الوحيدة بالنسبة للعراق هي الانسحاب الفوري لكل الجنود الأمريكيين.”

ويرى إليسون، أن وجود الجيش الأمريكي في العراق هو العائق الأكبر أمام السلام الذي يقول إنه يحاول تحقيه، كما يطالب بوقف أعمال البناء للقواعد الأمركية الدائمة وإعادة جميع الموارد الطبيعية العراقية للعراقيين والسماح للشعب العراقي أن يحدد مصيره بنفسه.

*الصراع الفلسطيني الإسرائيلي:

يؤيد إليسون ما يطلق عليه “خارطة الطريق” للسلام، حيث يعتبرها “السبيل الأفضل للتوصل إلى حل يشمل قيام دولتين، في حين يرى أن “حركة حماس” هي العائق الأكبر أمام إتمام عملية السلام، وانه عليها نبذ العنف والاعتراف بحق إسرائيل المطلق في الوجود سلميًا،

ولا تختلف مواقف “إليسون” عن الإدارة الأمريكية كثيرًا فيما يتعلق بعدم “دعم أية حكومة تتسامح مع الإرهاب أو تؤيده”، إلا أنه يؤكد أنه “يجب عدم إهمال حاجات الشعب الفلسطيني الإنسانية، ويجب على الولايات المتحدة أن تدعم هذه الحاجات من خلال استخدام المنظمات غير الحكومية.”

ويرى إليسون، أن إيران هي “الداعم الأول للإرهاب الدولي” ويجب منعها من حياز سلاح نووي. لكنه يبدي تفضيلا واضحا للسبل الدبلوماسية في ذلك.