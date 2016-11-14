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وزير الإسكان: آلية جديدة لطرح الأراضى للإستثمار العقارى بالمدن الجديدة

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وزير الإسكان: آلية جديدة لطرح الأراضى للإستثمار العقارى بالمدن الجديدة وزير الإسكان: آلية جديدة لطرح الأراضى للإستثمار العقارى بالمدن الجديدة

الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية

أكد الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنه تم الاتفاق على آلية طرح الأراضى للاستثمار العقارى بالمدن الجديدة، والترويج لها، وطرق الحصول على التراخيص، والقرارات الوزارية، بما يخدم أعمال التنمية فى المدن الجديدة، وتنفيذ برنامج الاقتصادى، وكذا تيسير الإجراءات على المستثمرين، وتوفير الوقت.

جاء ذلك خلال لقائه مع داليا خورشيد، وزيرة الاستثمار، بحضور مسئولى الوزارتين لمناقشة مسودة قانون الاستثمار، الذى تُعده الحكومة حالياً تمهيداً لعرضه على مجلس النواب.

وأضاف مدبولى في بيان صحفي، أنه تم عرض فلسفة إصدار القانون، ومنهجيته، وما يتضمنه من حوافز وإعفاءات وتيسيرات، حيث تناقش الوزيران فيما يخص التعامل على الأراضى الاستثمارية التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

من جانبها أكدت داليا خورشيد، وزيرة الإستثمار، أن القانون لن يخرج إلا بعد اتفاق الجميع عليه، والتيقن من أن منهجيته ستكون خالقة لمناخ جاذب، كما سيعمل القانون على حل المشكلات الموجودة فى القانون الحالى، مشيرة إلى أن هناك قوانين أخرى ستسهم فى تشجيع الاستثمار، وحل مشكلات المستثمرين.

وفى نهاية الإجتماع اتفق الوزيران على أن يتولى فريق عمل من الوزارتين صياغة البنود التى تخص وزارة الإسكان فى القانون، وذلك بما يحقق أهداف التنمية المرجوة، ويسهم فى تنفيذ برنامج الحكومة الاقتصادى، وتشجيع الاستثمار، وحل مشاكل المستثمرين، وتبسيط الإجراءات.

 

 

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