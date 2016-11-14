مباحث التموين والتجارة الداخلية تضبط 9 أطنان أرز بأسوان

أسوان – صلاح المسن

تمكنت الأجهزة الأمنية بأسوان من ضبط 9 أطنان أرز، قبل بيعهم بالسوق السوداء، وتم التحفظ علي المضبوطات تحت تصرف النيابة المختصة.

كان رجال مباحث التموين والتجارة الداخلية بأسوان، شنوا حملة مكبرة للتصدى لعمليات تهريب السلع، وتخزينها وإعادة بيعها بالسوق السوداء وضبط المتلاعبين فى السلع المدعمة وغير الصالحة وأسفرت الحملة عن ضبط تاجر بدائرة مركز كوم أمبو وبحوزته الكمية المذكورة، بقصد احتكارها وحجبها عن التداول لرفع سعرها حسبما أفادت الشرطة .

وتحرر المحضر رقم 11835 لسنة 2016 م جنح مركز كوم أمبو وأخطرت النيابة المختصة للتصرف.