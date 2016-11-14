ضبط 3 أشخاص يتعاطون المواد المخدرة أثناء القيادة بالجيزة

كتب ــ عبد الرحمن سيد

تمكنت الإدارة العامة للمرور بالجيزة من رصد 3 حالات لمتعاطى المواد المخدرة أثناء القيادة، وذلك من خلال حملة مرورية شنتها الإدارة بالتنسيق مع وزارة الصحة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.

كانت حملة مرورية شنتها الإدارة على الطرق الجنوبية فى حضور طبيب مختص من وزارة الصحة، وتم إجراء تحليل طبى لـ 18 سائقا، وأثبتت التحاليل تعاطى 3 عينات للمواد المخدرة، وتم سحب رخص السيارات الخاصة بهم، وتحرر المحاضر اللازمة تجاههم بناء على توجيهات اللواء هشام العراقى مدير أمن الجيزة.