القبض علي أخطر تاجر مخدرات بإمبابة صادر ضده 3 أحكام بالسجن المؤبد

كتب بهجت أبو ضيف

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الجيزة من القبض على أخطر تاجر مواد مخدرة بإمبابة صادر ضده 3 أحكام بالسجن المؤبد في قضايا مخدرات وبحوزته ربع كيلو هيروين.

ووردت معلومات للمقدم محمد ربيع رئيس مباحث قسم شرطة إمبابة تفيد ترويج "أحمد. ج " عاطل الصادر ضده 3 أحكام بالسجن المؤبد في قضايا مخدرات مادة الهيروين علي عملائه.

> وبإعداد كمين له تم القبض عليه وبحوزته ربع كيلو من الهيروين ومطواة، وتحرر محضر بالواقعة وأخطر اللواء هشام العراقي مدير أمن الجيزة واللواء خالد شلبى مدير الإدارة العامة للمباحث وتولت النيابة التحقيق.

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