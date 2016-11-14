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إقالة مدير مهرجان أيام قرطاج التونسي السينمائي في دورته الـ27

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إقالة مدير مهرجان أيام قرطاج التونسي السينمائي في دورته الـ27 إقالة مدير مهرجان أيام قرطاج التونسي السينمائي في دورته الـ27

 

إبراهيم لطيف، مدير الدورة 27 لأيام قرطاج السينمائية

أعلنت وزارة الشؤون الثقافية التونسية، اليوم الاثنين،عن قرار إقالة إبراهيم لطيف، مدير الدورة 27 لأيام قرطاج السينمائية ، ودعت الهيئة المديرة لتقديم التقريرين المالي والأدبي للدورة المذكورة في أقرب الأجال إلى وزارة الإشراف”.

وكان ابراهيم لطيف، قد قال خلال لقاء صحفي، إنّ بعض الانتقادات التي وجّهت إلى تنظيم المهرجان هذا العام، تعدّ “مغالطات تمس من صورة التظاهرة السينمائية ذات البعد الإفريقي والعربي وصورة تونس أكثر من شخصه”، على حد تعبيره.

وبخصوص مطالبة البعض باستقالته، ذكر إبراهيم اللطيف، أن الإقالة أو الاستقالة لا تعنيانه، رغم تخييره الاستقالة في صورة إقرار الفشل، مضيفًا أن استقالته رهينة الوقت لا غير، حيث أنه سبق وأعلن عن برنامج عرض أفلام داخل ولايات الجمهورية، وأنه سيقدم استقالته بمجرد إكمال المهمة ، وأنّ مستقبله على رأس إدارة هذه التظاهرة الهامة، أفاد اللطيف أنه “لن يواصل ما لم يكن منتخبا”.

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