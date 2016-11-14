وزير الطيران يفتتح المؤتمر الدولي لتحالف «ستار».. غداً

يلقي شريف فتحي وزير الطيران المدنى، غدا الثلاثاء، كلمة الافتتاح للمؤتمر الدولي لتحالف “ستار” الذي تستضيفه النقابة العامة للطيارين المدنيين المصرية ، ورابطة طياري الخطوط الجوية المصرية ، يعقد المؤتمر لأول مرة بالقاهرة ويستمر لمدة ٣ ايام .

يحضر المؤتمر صفوت مسلم رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران والطيار احمد عادل نائب رئيس القابضة، ووفود 28 شركة أعضاء في تحالف ستار من مختلف دول العالم ، بالاضافة الي الطيارين أعضاء كلا من مجلس إدارة النقابة والرابطة .

ويتخلل المؤتمر إجراء لقاءات إعلامية وصحيفة مفتوحة مع الوزير ، ورئيس القابضة لمصر للطيران ، ورئيس الرابطة والامين العام للنقابة ، وكافة الحضور تتناول كافة القضايا المطروحة في مجال النقل الجوي .