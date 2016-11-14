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وزير الطيران يفتتح المؤتمر الدولي لتحالف «ستار».. غداً

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وزير الطيران يفتتح المؤتمر الدولي لتحالف «ستار».. غداً وزير الطيران يفتتح المؤتمر الدولي لتحالف «ستار».. غداً

شريف فتحي وزير الطيران المدني (أرشيفية)

يلقي شريف فتحي وزير الطيران المدنى، غدا الثلاثاء، كلمة الافتتاح للمؤتمر الدولي لتحالف “ستار” الذي تستضيفه النقابة العامة للطيارين المدنيين المصرية ، ورابطة طياري الخطوط الجوية المصرية ، يعقد المؤتمر لأول مرة بالقاهرة ويستمر لمدة ٣ ايام .

يحضر المؤتمر صفوت مسلم رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران والطيار احمد عادل نائب رئيس القابضة، ووفود 28 شركة أعضاء في تحالف ستار من مختلف دول العالم ، بالاضافة الي الطيارين أعضاء كلا من مجلس إدارة النقابة والرابطة .

ويتخلل المؤتمر إجراء لقاءات إعلامية وصحيفة مفتوحة مع الوزير ، ورئيس القابضة لمصر للطيران ، ورئيس الرابطة والامين العام للنقابة ، وكافة الحضور تتناول كافة القضايا المطروحة في مجال النقل الجوي .

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