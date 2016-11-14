بالصور.." نقل الأسكندرية" تدعم أسطولها بـ131 أتوبيس ومينى باص

الإسكندرية - جاكلين منير

قال اللواء خالد عليوة، رئيس الهيئة العامة لنقل الركاب بالأسكندرية، أن الهيئة تسعى إلى تحسين مرفق النقل ودعمه لتقديم خدمة متميزة ذات كفاءة عالية.

وأشار رئيس الهيئة العامة لنقل الركاب، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إلى أن الهيئة تعاقدت على 131 أتوبيس ومينى باص جديد.

وطبقاً لرئيس هيئة النقل بالأسكندرية تم التعاقد على 50 أتوبيس مكيف فولفو لخدمة الجماهير وربط محاور الاسكندرية المختلفة و المسارات الطويلة وتخفيف العبء عن الجماهير، واستغلال السرفيس ودخول الخدمة لمناطق لم يسبق دخول اتوبيس مكيف بها من قبل، حيث سيتم الربط بين شرق الاسكندرية و منطقة ابو قير حتى الكيلو 21 مرورا بطريق المحور ، وربط المعمورة بالانفوشى عن طريق الكورنيش، وربط ميدان الشهداء بطريق أبو قير المندرة.

وأوضح أنه تم استلام الدفعة الأولى من هذه السيارات وعددها 10 أتوبيسات، لاستمرار تقديم الخدمة المتميزة من الهيئة للجمهور.

كما تعاقدت الهيئة مع شركة فاسطور لتوريد 81 مينى باص، تم استلام الدفعة الاولى وعددها 10 سيارات مينى باص سعة 37 راكب لخدمة المناطق ذات الشوارع الضيقة والتى يصعب تشغيل اتوبيسات بها.