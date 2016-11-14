قيادى إخوانى: تركيا تضبط 3 من شباب الجماعة.. وارتباك داخل قيادات أسطنبول

كتب أحمد عرفة

كشف أشرف الزندحى، القيادى الإخوانى بتركيا وعضو مجلس شورى الجماعة، إلقاء السلطات التركية القبض على 3 شباب من الإخوان المتواجدين فى أسطنبول، وقال فى تصريح له عبر صفحته الرسمية على "فيس بوك": "3 شباب محتجزين فى تركيا، نور الدين السيد، عبد الرحمن مدحت، وأحمد عبد الفتاح".

وتابع: "بالنسبة لتركيا فى شىء اسمه كود C87 وهو كود تنسيق أمنى ما بين الأمن المصرى والأمن التركى، ترسل مصر بيانات بعض الأفراد فيتم وضع هذا الكود أمام أسمائهم فيتم إلقاء القبض عليهم عند عمل أى معاملة حكومية ".

فيما علق بسام أبو سجدة، أحد شباب الإخوان فى تركيا، على الخبر قائلا :" أنا قلقى زاد والوضع بيضيق جدا".

فى المقابل، نفت "شبكة وام"، أحد المواقع الإخوانية، انتماء الشباب للجماعة، حيث زعم الموقع على لسان مصادر إخوانية لم يسميها، بأن الشباب المقبوض عليه فى تركيا، لا ينتمى لجماعة الإخوان، كما زعم الموقع الإخوانى، أن جماعة الإخوان ليس بها طوائف ولا خلافات داخلية – على حد قوله - .

وتسود حالة من الارتباك داخل جماعة الإخوان بعد إلقاء القبض على 3 من شباب الجماعة فى تركيا، حيث فى ظل تأكيدات من قيادات إخوانية، ونفى من ضمن مواقع تابعة للجماعة.