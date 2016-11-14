«الإصلاح الزراعى» يوافق على منح أراضى لأسر الشهداء والمصابين

قرر مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي بوزارة الزراعة، الاستجابة للطلبات الخاصة بأهالي وأسر الشهداء والمصابين ضحايا العمليات الإرهابية الغاشمة، وتخصيص أراضي لهم، وذلك على النحو الذي تنظمه قوانين الإصلاح الزراعي ووفقاً للمتاح ، جاء ذلك خلال إجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي برئاسة الدكتور عصام فايد وزير الزراعة واستصلاح الاراضي، والدكتور حسن الفولي مدير الهيئة لإستعراض الإنجازات الخاصة بالهيئة ومتابعة التكليفات الخاصة بالتيسير على المنتفعين.‏

وأكد الدكتور عصام فايد وزير الزراعة واستصلاح الاراضي، فى بيان صحفي، اليوم الاثنين، أن مجلس الإدارة خلال الجلسات الأربعة الماضية ناقش 67 موضوعاً، تم تنفيذ 64 موضوعاً منها على أرض الواقع، وهناك ثلاثة موضوعات فقط على وشك الانتهاء منها.‏

وأوضح فايد، أن الهيئة العامة للإصلاح الزراعي عقدت 44 لجنة فنية، وذلك لتقدير الأسعار من خلال اللجنة العليا لتثمين أراضي الدولة، حيث تم الموافقة على 1144 موضوعاً، من إجمالي 2635 موضوع، حيث تم رفض الباقي للمخالفة القانونية، مشيراً الى انه تم عقد 35 لجنة قانونية لمناقشة 700 موضوع، وتم حسمها بالفعل، منها 250 موضوعا ًخاصاً بتنفيذ الأحكام، و 450 موضوع أخرى تم تنفيذها.‏

وأشار وزير الزراعة الى أنه تم عقد 33 لجنة لبت 1338 طلب لتقنين الأوضاع بمساحة إجمالية تقدر بنحو 245 ألف و471 م2 مباني، فضلاً عن 583 فدان، وذلك بعد تقدير اللجنة العليا لتثمين أراضي الدولة كموارد للخزانة العامة للدولة، والتي قدرت تلك المساحات بمبلغ 172 مليون و548 ألف و317 جنيه.‏

وقال فايد، إن مجلس الإدارة وافق أيضاً على الإعلان للمزادات العلنية لبيع وتأجير الأراضي الزراعية وأراضي المباني ملك الهيئة العامة للإصلاح الزراعي بكافة المحافظات شريطة ألا تكون هناك منازعات قضائية بين الهيئة والغير وذلك بالتنسيق مع هيئة الخدمات الحكومية ولجنة استرداد أراضي الدولة المنهوبة، حيث من المقرر ان يتم الاعلان عن بيع مساحة 93 فدان أراضي، و161 ألف و 467 م2 مباني، حيث تم تقدير السعر المبدئي لها بمبلغ 529 مليون و545 ألأف جنيه، ذلك إضافة الى ما سيتم الاعلان عنه من خلال لجنة استرداد أراضي الدولة لأراضي العجمي بالاسكندرية لصالح الاصلاح الزراعي

ومن جهته قال الدكتور حسن الفولي مدير الهيئة، إنه تم الموافقة على اقامة 13 مشروع للنفع العام بالمحافظات المختلفة، منها 7 مدارس بالمراحل التعليمية المختلفة، فضلا ً عن مناقشة 16 ملف فرز وتجنيب مساحات لصالح هيئة الإصلاح الزراعي، والتي تقدر مساحتها الإجمالية بنحو 249 فدان، و21 قيراط، و11 سهم.‏

وأشار الفولي الى أن الهيئة لازالت تمضي في تنفيذ خطة تحسين الأداء وتطوير العمل للتيسير على المتعاملين معها، لافتاً الى انه تم عمل قاعدة بيانات لطلبات التقنين تشمل كل بيانات طلبات التقنين واللجان المختلفة لسهولة التعامل وسرعة الإنجاز في البيانات المطلوبة، فضلاً عن اللجان المشتركة بين هيئتي الاصلاح الزراعي والأوقاف المصرية لحسم الملفات المشتركة بينهم.