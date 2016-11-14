الإمارات تنشئ أول مجلس للثورة الصناعية الرابعة على مستوى العالم

قال معالي محمد عبد الله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل الرئيس المشارك لمجالس المستقبل العالمية، أن هذا الاجتماع العالمي شهد مشاركة أكثرِ من 700 من مستشرفي المستقبل العالميين.

وأكد معاليه أن حكومة دولة الإمارات قد أدركت أهمية المستقبل في توجهاتِها وعملتْ على استباق الزمن في تحويلها إلى واقع نعيشُهُ اليوم. وقال: "شهدنا مشاركة لمستشرفي المستقبل الإماراتيين في مجالس المستقبل العالمية ما يؤكد جدية حكومة الإمارات في سعيها لصناعة غد أفضل.. وبالتعاون والشراكة مع دافوس نطلق خطة عمل تنفيذية من 5 محاور تترجم توجهات الثورة الصناعية الرابعة إلى حراك عالمي تقوده الإمارات.

وتضمن المحور الأول: العمل على تصميم إطار حوكمة عالمي يضع الأسس العامة والأطر التشريعية والتنظيمية لتطبيق تكنولوجيا الثورة الصناعية الرابعة

المحور الثاني: ستسهم حكومة الإمارات وبالشراكة مع المنتدى الاقتصادي العالمي في تأسيس مجالس الثورة الصناعية الرابعة

المحور الثالث: إطلاق برنامج لضم حكومات المنطقة لشبكة خبراء مجالس المستقبل العالمية في توجه يهدف إلى تعزيز دورها في نقل الخبرات وتبادل المعرفة

المحور الرابع: الإمارات ستكون أول مختبر عالمي مفتوح لتجربة وتطبيق تكنولوجيا الثورة الصناعية الرابعة وتسريع خلق أسواق عالمية لها

المحور الخامس: حكومة الإمارات ستكون أول حكومة في العالم تعمل على تصميم وتبني إطار عمل لجاهزية الحكومات للمستقبل ضمن أجندتها الوطنية.