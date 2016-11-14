رئيس قطاع الأخبار: لسنا جهة تلميع لأحد.. وتوك شو على «صوت الشعب» قريبًا

حوار- إنجي لطفي:

“غير مسموح بالانحياز..النايل TV ليست قناة خارج التغطية.. الإخوان الضيف الوحيد المحظور استضافته.. لن ننساق وراء شائعات القنوات الخاصة”، بهذه العبارات تحدث الإعلامي خالد مهني رئيس قطاع الأخبار، في حوار خاص لـONA..

وإلى نص الحوار:

توليت مؤخرًا منصب رئاسة قطاع الأخبار.. فما تقييمك له في الوقت الحالي؟

إلى حد كبير تم ضبط الأداء، ونحرص أولاً الحفاظ على المصداقية والموضوعية في الأولوية، وترسيخ الحيادية، والسبق قد يكون في الدرجة الثانية، ونسعى للحفاظ على وضع أسس وقواعد مهنية وطبقًا لميثاق شرف إعلامي ولما تعلمنا وتربينا عليه من جيل عظماء ماسبيرو مثل: أحمد سمير، ومحمود سلطان، وزينيب الحكيم، وزينب سويدان، وتتلمذنا على أيدي عبد السلام النادي وسمير التوني.

ما ردك على الاتهامات الموجهة للقطاع ؟

التراخي والاستهتار والتظاهرات الفئوية جعلت القطاع دائمًا في موضع اتهام، سواء اتهامات بأننا متراخيين أو أننا نردم على الخطأ، لكننا سنسعى إلى الحفاظ على المصداقية والحيادية.

ما رأيك فيما حدث مع المذيعة منى شكر؟

خطأ غير مقصود، وليس لها أهواء ولا انتماءات.

وما نتيجة التحقيقات معها؟

جاري التحقيق معها حيث تم التحقيق على مستوى قطاع الأخبار الشئون القانونية بالقطاع، و الشئون القانونية باتحاد الإذاعة والتلفزيون، ونحن في انتظار النتيجة.

وماذا عن المذيع جورج رشاد؟

جورج رشاد أخطأ، ثم عاد إلى عمله في برنامج ” صباح الخير يامصر” وهو “متراضي”، وهو ويعلم أنه غير مسموح بالمبارايات على الهواء، وغير مسموح بالانحياز لطرف على شاشة القطاع.

برأيك..كيف يصحح قطاع الأخبار خلال الفترة المقبلة صورته الذهنية بعد انتقادات وهجوم من كثيرين؟

من خلال ضبط الأداء والذي يتمثل في شغلنا المضبوط اللي يعبر عننا حتى لا نسمح لأحد بتصيد الأخطاء لنا، وأيضًا التعامل بمهنية ومصداقية.. لسنا جهة لتلميع أحد ونعمل على عرض الأراء كافة، والتصدي للشائعات.

إذًا يستطيع قطاع الأخبار المنافسة مع القنوات الخاصة؟

لسنا في منافسة مع القنوات الخاصة فلهم دورهم الخاص ولنا دور أخر، فماسبيرو تلفزيون كل المصريين، ولن ننساق وراء الشائعات والانفلات الإعلامي الذي يقع خارج ماسبيرو.

ماردك على الانتقادات والهجوم على النايل تي في بأنها صوت مصر غير المسموع بالخارج وأنها خارج التغطية؟

النايل تي في ليست قناة خارج التغطية، وكل الانتقادات مثلها مثل الصور الذهنية السلبية عن التلفزيون المصري، وأتممنا اتفاقات من أجل الوصول إلى أمريكا، والجاليات العربية، وتم إجراء لقاءات حصرية مع مصادر دولية خلال الفترة الماضية وزير الدفاع الفرنسي والسفير البرتغالي.

كم عدد الدول التي تصل إليها القناة؟

ليس لدي الحصر الكامل في الوقت الحالي.

علمنا من مصادرنا أن “النايل تي في” تشهد تطورات خلال الفترة المقبلة.. حدثنا عنها؟

انطلاقة جديدة لقناة النايل تي في من حيث الشكل والمحتوى، وإعادة صياغة البرامج الموجودة، واستبدال المذيعين، وإعادة توزيعهم، وتغيير المحتوى البرامجي، والتترات والبروموهات.

متى ستكون الانطلاقة الجديدة؟

خلال العام الجديد 2017.

هل الانطلاقة الجديدة ستشمل قناة النيل للأخبار أيضًا؟

بالطبع.

حدثنا عن ملامح التطوير؟

طورنا استديو (5) وانطلقنا به في تغطية الانتخابات الرئاسة الأمريكية.

وماذا عن البرامج؟

خريطة برامجية جديدة، وتنويهات وخلفيات جديدة للشاشة، وتغيير برنامجي “هذا الصباح” و”المشهد”، واستحداث المحتوى والتترات، وهناك إلغاء سيتم برامجها، ولابد من إثراء الشاشة من خلال استحداث قائمة المصادر والضيوف

تحدثت عن التطوير في قناتي “النايل تي في” و”النيل للأخبار”.. فماذا عن قناة “صوت الشعب”؟

“صوت الشعب” منذ بدايتها كانت مخصصة لتغطية جلسات البرلمان، ثم تم استحداث برامج إخبارية إليها، ويجري الآن الاستعداد لإطلاقها بثوب جديد من خلال استحداث خريطة برامجية جديد، وفريق تحرير، ولوجو جديد، وجاري الاستقرار على الشكل النهائي للقناة.

هل ستتوسع القناة في تغطيتها بحيث تتعدى جلسات البرلمان ؟

بالفعل، فالتصور الجديد للقناة الاعتماد عليها في البث المباشر للتغطية الإخبارية للأحداث الجارية، كما يجري التحضير لبرنامج إخباري توك شو قريبًا، وحاليًا يتم إصلاح وصيانة استديو (2) للاستعانه به في انطلاقة القناة الجديدة لـ”صوت الشعب” وفي برنامج صباح الخير يامصر.

ماهي تفاصيل برنامج التوك شو الجديد على قناة صوت الشعب؟

التوك شو الجديد سيبث الطاقة الإيجابية بعكس برامج التوك شو التي تصدر الطاقة السلبية، ومقرر بثه على شاشة صوت الشعب بالاشتراك مع القناة الأولى ولكن بعد التفاوض مع رئيس اتحاد ورئيس التلفزيون.

مؤخرا عادت هناء السمري.. هل يمكننا أن نرى عودة لأبناء التلفزيون؟

نفتقد الكثير من كفاءتنا المتاحة في القنوات الخاصة وهم خريجي مدرسة التلفزيون المصري، والباب مفتوح ونرحب بعودتهم، وكل العاملين بالقنوات الخاصة هم بالأساس أبناء مدرسة التلفزيون المصري.

هل حدث تواصل بين قطاع الأخبار ومذيعين من أبناء التلفزيون المصري من القنوات الخاصة للعودة مرة أخرى؟

في الوقت الحالي لم يطلب ذلك رسميًا، ولكن نرحب بهم ونستقبلهم وقتما يقررون العودة.

هل هناك أسماء محظور ظهورها على الشاشة؟

هناك أسماء استهلكت من كثرة استخدامها وتكرار ظهورها في البرامج، لذلك أسعى إلى استحداث أسماء جديدة، ولقد أظهر المؤتمر الوطني للشباب وجود كوادر شبابية لديها رؤي وأفكار متطورة، ولقد وضعت قاعدة أن الفاصل بين استضافة ضيف في برنامج وأخر لمدة شهر.

أفهم من ذلك أنه لاتوجد ضيوف محظورة؟

بالطبع لايوجد، ولكن ماعدا المنتمين إلى الإخوان.

وأخيرًا..ماذا عن تفاصيل المشروع المشترك بين قطاع الأخبار وشركة صوت القاهرة؟

بالفعل هناك مشروع قائم بين قطاع الأخبار وصوت القاهرة فيما يتعلق بالدعاية والترويج لمذيعي قطاع الأخبار، كما نبحث مشاركة صوت القاهرة لقطاع الأخبار في إنتاج برامج على قناة النيل للأخبار.