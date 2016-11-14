شادية ثابت: أين الحكومة من إصابة 19 مواطن بفيروس سى بالقصر العيني

تقدمت النائبة شادية ثابت، عضو مجلس النواب، بطلب إجاطة إلى وزير الصحة، بشأن إصابة 19 مواطن بفيروس سى أثناء إجراء غسيل كلوى بمستشفى القصر العينى.

حيث اوضحت سيادتها ان مستشفى القصر العينى شهدت واقعة إهمال مؤسفة، حيث أصُيب 19 مريضاً بفيروس سى أثناء تلقيهم جلسة غسيل كلوى بوحدة غسيل الكلى بالمستشفى المذكورة.

وبدلاً من أن تتخذ إدارة المستشفى موقفا عقابياً و حازماً تجاه المسؤولين المتسببين فى الواقعة قامت بالتستر عليهم لمدة شهرين و نصف الشهر، و قامت بإبلاغ الأشخاص المصابين كلاً على حدة حتى لا يشعر المصابين بأن سبب إصابتهم بفيروس سى نتيجة إهمال جسيم من إدارة المستشفى تسبب فى انتقال عدوى جماعية لهم.

فى البداية وعدت إدارة المستشفى المصابين بتوفير علاج مجانى لهم من فيروس سى لإستدراك خطأهم الجسيم، إلا أن الضحايا صمموا على تحرير محضر بقسم الشرطة ضد إدارة المستشفى و المسؤولين عن الكورس العلاجى الخاص بهم، و بعد علم المستشفى بالإجراء القانونى الذى أتخذه الضحايا تنصلت المستشفى من وعودها السابقة بتوفير علاج مجانى لهم، حيث بدا هذا الأمر و كأنه عقاب من إدارة المستشفى للمصابين بسبب بحث المصابين عن حقوقهم.

أصبح الإهمال ما هو إلا حادثة روتينية تتكرر بصفة يومية فى مختلف المستشفيات المصرية، لكن عندما يصل الأمر لحدوث إنتقال لعدوى جماعية فى المستشفى و يتعدى كونه حادثة فردية فهذا يُنذر بكارثية الأوضاع التى وصلت إليها حالة المستشفيات المصرية من إهمال و إستهتار بحياة المرضى.