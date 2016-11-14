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«مصر للطيران» تسير رحلة جديدة بين مدريد والأقصر ديسمبر القادم

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«مصر للطيران» تسير رحلة جديدة بين مدريد والأقصر ديسمبر القادم «مصر للطيران» تسير رحلة جديدة بين مدريد والأقصر ديسمبر القادم

صفوت مسلم، رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران

 

أعلن صفوت مسلم، رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، أنه تقرر تشغيل رحلة اسبوعيًا بين العاصمة الأسبانية مدريد ومدينة الأقصر عبر مطار القاهرة الدولي ، خلال الموسم الشتوي الحالي، وذلك من خلال رحلتها رقم MS754 القادمة من مدريد .

وأوضح مسلم في تصريح صحفي، أنه من المقرر بدء أولي رحلات للطيران من مدريد إلى الأقصر يوم 5 ديسمبر المقبل، علي طائرة من طراز البوينج B737-800 ، والذي يتسع لـ ١٤٤ راكباً ، بواقع ١٢٠مقعد للدرجة السياحية، و ٢٤ مقعد لدرجة رجال الأعمال .

وأشار مسلم الي أن هذه الرحلات تتزامن مع فترة أجازة منتصف العام ورأس السنة الميلادية وأعياد الكريسماس .

وأضاف: لقد حرصت الشركة خلال الفترة الماضية على إستعادة تشغيل الشبكة بكامل طاقاتها، وذلك إهتماماً من مصر للطيران بدعم الحركة السياحية، بما يتوافق مع سياسة العرض والطلب، وفي هذا الصدد تم إعادة تشغيل الرحلات الجوية بين الأقصر ولندن في مطلع أكتوبر الماضي .

وأوضح، أن الشركة الوطنية مصر للطيران تحرص علي عودة الحركة السياحية الوافدة الي مصر، كونها أحد أهم مصادر الدخل القومي، في ضوء سعيها الدائم نحو استقطاب وجذب المزيد من الزائرين والسائحين للإستمتاع بمدن مصر السياحية ، وعلى رأسهم مدينة الأقصر والتي حظت بلقب عاصمة السياحة العالمية لعام 2016 .

 

 

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