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وصول 63 ألف طن قمح روسي إلى ميناء سفاجا

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وصول 63 ألف طن قمح روسي إلى ميناء سفاجا وصول 63 ألف طن قمح روسي إلى ميناء سفاجا

تعبيرية

قال ملاك يوسف، المتحدث الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، ان ميناء سفاجا استقبل اليوم الاثنين 63 ألف طن قمح روسي لتوزيعه على محافظات شمال القاهرة.

وأضاف يوسف، أن ميناء سفاجا يستعد اليوم الإثنين، لاستقبال السفينة وادي العرب، وعلى متنها 63 ألف طن قمح روسي، مشيرًا إلى أنه يتم اتخاذ اللازم نحو فحص الشحنة، للتأكد من سلامتها قبل السماح بالإفراج عنها، وتوزيعها على محافظات شمال القاهرة.

ومن المقرر أن يستقبل الميناء السفينة بوسيدون إكسبريس، وعلى متنها 44 شاحنة و44 راكبًا، فيما تغادر العبارة مسرة، وعلى متنها 410 ركاب و27 سيارة، والسفينة نما إكسبريس، وعلى متنها 59 شاحنة.

وشهد الميناء بالأمس مغادرة العبارة الرياض، وعلى متنها 333 راكبًا، 39 سيارة، و4 شاحنات، والسفينة بوسيدون إكسبريس، وعلى متنها 98 شاحنة و92 راكبًا، فضلًا عن السفينة الحرية، وعلى متنها 13 شاحنة و4 ركاب.

أ ش أ

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