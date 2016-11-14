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ضبط 4 من مروجى المواد المخدرة بالمنيا

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ضبط 4 من مروجى المواد المخدرة بالمنيا ضبط 4 من مروجى المواد المخدرة بالمنيا

>المنيا- حسن عبد الغفار

تمكنت الأجهزة الأمنية بالتنسيق مع مباحث المخدرات من ضبط 4 من مروجى المواد والعقاقير المخدرة.

 

تلقى اللواء فيصل دويدار، مدير أمن المنيا، إخطار يفيد القبض على "فهد. ر"، 22 سنة، طالب، مقيم بمركز سمالوط، وبحوزته 18 قرصا مخدرا، بقصد الاتجار، تحرر له المحضر رقم 9838 لسنة 2016 إدارى مركز سمالوط، و "محمد .  أ"، 19 سنة  عامل من   مركز سمالوط، وبحوزته 7 قطع من جوهر الحشيش المخدر، بقصد الاتجار، تحرر المحضر رقم 10194 لسنة 2016 إدارى مركز سمالوط  و"بركات .م" ، 28 سنة، عاطل، بحوزته 7 قطع لجوهر الحشيش و4 لفافات ورقية تحتوى على مسحوق الهروين المخدر، بقصد الاتجار، تحرر له المحضر رقم 10235 لسنة 2016 إدارى مركز سمالوط، و"مجدى  .ع"، 31 سنة، عاطل  من  مغاغة، سبق اتهامه فى 9 قضايا متنوعة، وبحوزته 35 قرصا مخدرا لعقار التامول المخدر، بقصد الاتجار، ومبلغ 255 جنيها، وهاتف محمول، وسلاح أبيض، حال استقلاقه دراجة بخارية بدون لوحات، تحرر له المحضر رقم 28022 لسنة 2016 مركز العدوة .


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