حبس أمين شرطة زور شهادة لمواطن للاستيلاء على سيارة محجوزة بمركز ديرب نجم

الشرقية - فتحية الديب

أمر المستشار الدكتور ياسر إبراهيم هندى، المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية، اليوم، حبس أمين شرطة بمركز شرطة ديرب نجم، 4 أيام على ذمة التحقيقات التى باشرها إسلام الحديدى مدير النيابة.

كان اللواء رضا طبلية مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارا من اللواء هشام خطاب مدير البحث الجنائى، يفيد قيام أمين شرطة بتزوير شهادة تسهل لمواطن الاستيلاء على سيارة محجوزة بالمركز منذ فترة، وهى ليست ملك للمواطن الذى تقدم بخطاب مزور للحصول على السيارة.

وتبين من التحقيقات أن السيارة مودعة بالمركز منذ فترة وبدون أوراق، وهذا ما دفع أمين الشرطة لتزوير أوراق للسيارة لمساعدة شخص يخصه بالاستيلاء عليها.