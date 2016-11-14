أخبار عاجلة

أسعار العملات اليوم الثلاثاء 11 ابريل 2017 في بنك مصر -
«أمن الغربية» تعيد رسم خطط تأمين دور العبادة بعد تفجير «كنيسة مارجرجس» -
محافظ الإسكندرية:‏‫ الشرطة تقدم أروع الأمثلة في الدفاع عن المواطنين -
فيديو.. الحريري: لا أقبل مناقشة اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية بالبرلمان -
سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 11 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 11/4/2017 وارتفاع جنوني في سعر الأسمنت -
ارتفاع جديد في سعر الذهب اليوم الثلاثاء 11-4-2017 في مصر -
سعر الدولار اليوم الثلاثاء 11-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
فيديو| المقاصة: لن نقف أمام رغبة أي لاعب في الانتقال للأهلي -
مساء dmc - حلقة الإثنين 10-4-2017 مع إيمان الحصري "لقاء مع د/ أسامة الأزهري وتجديد الخطاب الديني -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

حبس أمين شرطة زور شهادة لمواطن للاستيلاء على سيارة محجوزة بمركز ديرب نجم

Google+ Print
حبس أمين شرطة زور شهادة لمواطن للاستيلاء على سيارة محجوزة بمركز ديرب نجم حبس أمين شرطة زور شهادة لمواطن للاستيلاء على سيارة محجوزة بمركز ديرب نجم

>الشرقية - فتحية الديب

أمر المستشار الدكتور ياسر إبراهيم هندى، المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية، اليوم، حبس أمين شرطة بمركز شرطة ديرب نجم، 4 أيام على ذمة التحقيقات التى باشرها إسلام الحديدى مدير النيابة.

 

كان اللواء رضا طبلية مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارا من اللواء هشام خطاب مدير البحث الجنائى، يفيد قيام أمين شرطة بتزوير شهادة تسهل لمواطن الاستيلاء على سيارة محجوزة بالمركز منذ فترة، وهى ليست ملك للمواطن الذى تقدم بخطاب مزور للحصول على السيارة.

 

وتبين من التحقيقات أن السيارة مودعة بالمركز منذ فترة وبدون أوراق، وهذا ما دفع أمين الشرطة لتزوير أوراق للسيارة لمساعدة شخص يخصه بالاستيلاء عليها.

 


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365