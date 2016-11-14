إلغاء إقلاع 5 رحلات طيران دولية من مطار القاهرة لعدم جدواها اقتصاديا

شهد مطار القاهرة الدولى، اليوم الاثنين، إلغاء اقلاع 5 رحلات طيران دولية لعدم جدواها اقتصاديا وقلة عدد الركاب.

وأفادت مصادر ملاحية بمطار القاهرة، أن سلطات المطار تلقت من الشركة المصرية العالمية بإلغاء رحلتها رقم ٥٥١١ المتجهة إلى الكويت، والرحلة رقم ١٠٥ المتجهة إلى الطائف، والرحلة رقم ٤٢١ المتجهة إلى البحرين، بالإضافة إلى الرحلة رقم ١٠٧ والمتجهة إلى ينبع، لعدم جدوها اقتصاديا لقلة الركاب.

وأضافت المصادر، أن السلطات تلقت إخطارا من شركة اير كايرو بإلغاء رحلتها رقم ٤٤٨ والمتجهة إلى ينبع لعدم جدواها اقتصاديا للشركة.