أخبار عاجلة

أسعار العملات اليوم الثلاثاء 11 ابريل 2017 في بنك مصر -
«أمن الغربية» تعيد رسم خطط تأمين دور العبادة بعد تفجير «كنيسة مارجرجس» -
محافظ الإسكندرية:‏‫ الشرطة تقدم أروع الأمثلة في الدفاع عن المواطنين -
فيديو.. الحريري: لا أقبل مناقشة اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية بالبرلمان -
سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 11 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 11/4/2017 وارتفاع جنوني في سعر الأسمنت -
ارتفاع جديد في سعر الذهب اليوم الثلاثاء 11-4-2017 في مصر -
سعر الدولار اليوم الثلاثاء 11-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
فيديو| المقاصة: لن نقف أمام رغبة أي لاعب في الانتقال للأهلي -
مساء dmc - حلقة الإثنين 10-4-2017 مع إيمان الحصري "لقاء مع د/ أسامة الأزهري وتجديد الخطاب الديني -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

إلغاء إقلاع 5 رحلات طيران دولية من مطار القاهرة لعدم جدواها اقتصاديا

Google+ Print
إلغاء إقلاع 5 رحلات طيران دولية من مطار القاهرة لعدم جدواها اقتصاديا إلغاء إقلاع 5 رحلات طيران دولية من مطار القاهرة لعدم جدواها اقتصاديا

الإثنين، 14 نوفمبر 2016 09:41 ص

>كتب محمود عبد الغنى

 

شهد مطار القاهرة الدولى، اليوم الاثنين، إلغاء اقلاع 5 رحلات طيران دولية لعدم جدواها اقتصاديا وقلة عدد الركاب.

 

وأفادت مصادر ملاحية بمطار القاهرة، أن سلطات المطار تلقت من الشركة المصرية العالمية بإلغاء رحلتها رقم ٥٥١١ المتجهة إلى الكويت، والرحلة رقم ١٠٥ المتجهة إلى الطائف، والرحلة رقم ٤٢١ المتجهة إلى البحرين، بالإضافة إلى الرحلة رقم ١٠٧ والمتجهة إلى ينبع، لعدم جدوها اقتصاديا لقلة الركاب.

 

وأضافت المصادر، أن السلطات تلقت إخطارا من شركة اير كايرو بإلغاء رحلتها رقم ٤٤٨ والمتجهة إلى ينبع لعدم جدواها اقتصاديا للشركة.

 

 

 

 

 


>

لا يوجد المزيد من التعليقات.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365