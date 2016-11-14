مصرف قطر المركزي يطرح سندات بقيمة 3 مليارات ريال

أظهر تعميم اطلعت عليه رويترز، أن مصرف قطر المركزي سيطرح سندات حكومية بقيمة ثلاثة مليارات ريال (825 مليون دولار) اليوم الإثنين، على أن يتم التخصيص يوم الثلاثاء.

ويطرح البنك سندات أجلها ثلاث سنوات بقيمة 1.5 مليار ريال بعائد 2.25%، وسندات بقيمة مليار ريال لأجل خمس سنوات بفائدة 2.75 %، فضلًا عن سندات بقيمة 250 مليون ريال لأجل سبع سنوات بعائد 3.25 % إلى جانب سندات بقيمة 250 مليون ريال لأجل عشر سنوات بعائد 3.75 %

ومن المقرر أن تكون أسعار الفائدة على هذا الإصدار مماثلة لإصدار السندات السابق الذي طرحته الحكومة في أكتوبر، عندما باع البنك المركزي سندات بقيمة 1.5 مليار ريال.