قلة حركتك تهدد مفاصلك

حذر جراح العظام الألماني رامين نازيمي من أن قلة الحركة تهدد بالإصابة بتآكل المفاصل، إلى جانب عوامل أخرى، مثل العامل الوراثي والتقدم في العمر والبدانة وبعض الأمراض، مثل الروماتيزم وهشاشة العظام.

وأوضح نازيمي أن متاعب تآكل المفاصل تهاجم الركبة والورك بصفة خاصة، وهي تظهر في صورة آلام في الركبة والورك عند التحميل عليهما وتيبس المفاصل بعد النهوض من الفراش ثم استعادة حركيتها بعد فترة من الوقت، بالإضافة إلى قيود الحركة، مثل صعوبة فرد مفصل الركبة بشكل كامل، وفقًا لما أوردته وكالة الأنباء الألمانية.

وأشار جراح العظام الألماني إلى أنه لا يمكن الشفاء من تآكل المفاصل، ولكن يمكن التخفيف من المتاعب وإيقاف التآكل في بدايته من خلال ممارسة الأنشطة الحركية، وليس الميل للراحة بخلاف ما هو شائع، حيث ينبغي ممارسة بعض تمارين العلاج الطبيعي المخصصة لهذا الغرض والرياضات الصديقة للمفاصل مثل ركوب الدراجات الهوائية والسباحة، وذلك بهدف تقوية المفصل المصاب، بالإضافة إلى إنقاص الوزن.

كما يمكن اللجوء إلى المسكنات والمراهم والجل. وفي المراحل المتقدمة، التي يشعر فيها المريض بآلام شديدة مع فقدان القدرة على الحركة، يتم الخضوع للجراحة لاستبدال المفصل.