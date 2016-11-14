ضبط 65 طن أرز وفاصوليا وسكر قبل بيعها بالسوق السوداء فى البحيرة

تمكنت الأجهزة الأمنية فى البحيرة، برئاسة اللواء علاء شوقى، مساعد وزير الداخلية لأمن البحيرة، من ضبط 65 طن أرز وفاصوليا وسكر قبل بيعه بالسوق السوداء بالبحيرة.

كان رجال مباحث التموين فى البحيرة، برئاسة اللواء علاء شوقى مساعد وزير الداخلية لأمن البحيرة، واللواء محمد خريصة مدير مباحث البحيرة والعقيد وجدى الصيرفى مدير مباحث التموين، شنوا حملة مكبرة للتصدى لعمليات تهريب السلع، وتخزينها وإعادة بيعها بالسوق السوداء وضبط المتلاعبين فى السلع المدعمة وغير الصالحة ومنتهية الصلاحية.

وأسفرت تلك الحملة عن ضبط صاحب محطة تعبئة حاصلات زراعية “بدون ترخيص” وبحوزته 5 طن أرز شعير، 58 طن فاصوليا وحبسها عن التداول وتحرر المحضر اللازم.

كما تم ضبط صاحبة محل بقاله تموينى لقيامها بتجميع 1.800 طن أرز تموينى مدعم، 300 كيلو سكر تموينى مدعم لإعادة بيعها بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعه وتحرر المحضر اللازم.

وتم ضبط صاحب محل بقاله لحيازته 166 عبوة مشروبات وحلويات وصابون منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر و تحرر المحضر اللازم، وتم ضبط صاحب محل مستلزمات طبية لحيازته كميات من المستلزمات الطبية مجهولة المصدر وتحرر المحضر اللازم.