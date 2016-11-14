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«الساونا».. سر صحتك وجمالك

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«الساونا».. سر صحتك وجمالك «الساونا».. سر صحتك وجمالك

أرشيفية

ذكرت مجلة “فرويندين” الألمانية أن الساونا تعد بمثابة سر الصحة والجمال، حيث أنها تساعد في الوقاية من الأمراض من ناحية وتقاوم شيخوخة البشرة من ناحية أخرى، فضلاً عن تأثيرها الإيجابي على النفس.

وأوضحت المجلة في موقعها على الإنترنت أن الزيارة المنتظمة لحمامات الساونا تعمل على تقوية جهاز المناعة على المدى الطويل، مما يتمتع بتأثير مضاد للفيروسات، وفقًا لما أوردته وكالة الأنباء الألمانية.

وتساعد حمامات الساونا في مواجهة برودة اليدين والقدمين، حيث أنها تعمل على تحسين قدرة الجسم على تحمل البرودة والحرارة.

وتسهم حمامات الساونا أيضاً في تجديد شباب البشرة، حيث أنها تعمل على تحسين تدفق الدم في الأوعية وتمد البشرة بالرطوبة، ومن ثم تبدو البشرة مشدودة وتتمتع بمظهر مفعم بالدموية والحيوية وملمس ناعم وأملس.

وبالإضافة إلى ذلك، تعد الساونا سلاحاً فعالاً للقضاء على التوتر النفسي والشد العضلي والصداع، وذلك بفضل قدرتها على خفض ضغط الدم وتوسيع الأوعية الدموية، مما يساعد على الشعور بالاسترخاء والهدوء النفسي.

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أونا