الشرط الجزائى كلمة السر وراء تجديد باسم مرسى للزمالك

كتب - أحمد توفيق - عمرو جاب الله

طالب باسم مرسى مهاجم الزمالك، بوضع شرط جزائى فى عقده الجديد مع النادى الأبيض المقرر إبرامه خلال الفترة المقبلة لتسهيل احترافه فى حالة تلقيه عرضا جادا فى شهر يناير المقبل حتى تستفيد قلعة ميت عقبة من عائد بيعه بدلاً من رحيله فى صفقة انتقال حر.

كشف باسم مرسى لمسئولى نادى الزمالك، أن الأوراق والعقود ليست الرابط بينه وبين ناديه صاحب الفضل عليه فى النجومية والشهرة إلا أنه فقط يرغب فى اتخاذ خطوة جديدة ضمن طموحه بالساحرة المستديرة بخوض تجربة احترافية فى أحد الدول الأوروبية وفى حالة عدم وصول عرض قوى سيبقى ضمن القلعة البيضاء دون أى تفكير فى أمور أخرى.

باسم مرسى ربط تمديد عقده مع الزمالك والذى ينتهى بنهاية الموسم الجارى بوضع شرط جزائى مُقارب للشرط المتواجد فى عقد أحمد الشناوى حارس الفريق والمقدر بمليون و500 ألف يورو تجنباً للدخول فى أمور جانبية حينما يصل إليه عرض احتراف فى يناير، وتلقى باسم مرسى بعض العروض فى الفترة الأخيرة إلا إنها لم ترتقى لطموحاته فى تحقيق حلم الاحتراف الأوروبى لذلك فضل إرجاء التفكير فيها أو الحديث فيها خاصة لتركيزه مع المنتخب الوطنى فى المرحلة الجارية.