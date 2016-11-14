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تعيين مؤيد الحامدى ناطقا رسميا لوزارة الاقتصاد والصناعة الليبية

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تعيين مؤيد الحامدى ناطقا رسميا لوزارة الاقتصاد والصناعة الليبية تعيين مؤيد الحامدى ناطقا رسميا لوزارة الاقتصاد والصناعة الليبية

>كتب أحمد جمعة

كلف وزير الاقتصاد والصناعة بالحكومة الليبية المؤقتة "منير على عصر" الإعلامى "مؤيد الحامدى" بمهام الناطق الرسمى لوزارة الاقتصاد والصناعة بقرار رقم "153" لسنة 2016.

 

وقال الناطق الرسمى لوزارة الاقتصاد والصناعة " مؤيد الحامدى فى أول تصريح صحفى "سوف أعمل جاهدا لتوضيح كافة الأمور والتحديات التى تواجه الوزارة وتوضيح كافة الصعاب التى يعانيها المواطن مشيرا بأنه سوف يعمل بروحا وطنية خالصة للوطن وللمواطن.

 

ودعا الحامدى كافة المؤسسات والمراقبات والمكاتب الإعلامية التابعة لوزارة الاقتصاد والصناعة إلى ضرورة العمل من أجل توضيح كافة الصعاب التى تواجه المواطن.

 

كما أثنى الناطق الرسمى لوزارة الاقتصاد والصناعة الإعلامى "مؤيد الحامدى" على هذا القرار املا من الله أن يوفقه فى هذا العمل وفى هذا التوقيت.

 


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