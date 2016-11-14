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«النواب» يستعرض 6 تقارير بشأن اتفاقيات اقتصادية دولية

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«النواب» يستعرض 6 تقارير بشأن اتفاقيات اقتصادية دولية «النواب» يستعرض 6 تقارير بشأن اتفاقيات اقتصادية دولية

مجلس النواب – أرشيفية

يستعرض مجلس النواب، اليوم الإثنين، 6 تقارير بشأن اتفاقيات دولية وقعتها مع عدد من الدول.

وتتناول التقارير السالفة، تجنب الازدواج الضريبي، التعاون المالي، والحصول على قروض.

ويناقش المجلس – خلال جلسة اليوم – تقرير لجنة التضامن الاجتماعي عن مشروع القانون المقدم من رئيسها الدكتور عبد الهادي القصبي، بشأن تنظيم عمل الجمعيات وغيرها من المؤسسات العاملة في مجال العمل الأهلي.

كما يناقش تقرير لجنة الشئون الاقتصادية عن مشروع القانون المقدم من وتعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 بشأن سجل الموردين.

أ ش أ

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