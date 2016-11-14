«القوى العاملة»: 14 ألف جنيه مستحقات عامل مصري توفى بقطر

أكد مكتب التمثيل العمالى التابع لوزارة القوى العاملة، بالسفارة المصرية بالدوحة، أنه تواصل مع إحدى شركات صيانة المبانى بقطر للحصول على مستحقات أحد العاملين المصريين الذى توفى نتيجة قصور حاد بالقلب لأسباب طبيعية.

وتلقى وزير القوى العاملة، محمد سعفان، حسب بيان صحفى اليوم الإثنين، تقريرًا من المستشار العمالى بالدوحة هشام كامل، مشيرًا إلى أن صاحب الشركة، التى كان يعمل بها العامل المصرى قبل وفاتة، تعهد بدفع مستحقاته، منها شهر الوفاة، ومكافأة نهاية الخدمة بواقع شهر من الراتب، وبدل إجازة سنوية، بإجمالى 3200 ريال قطرى “أى ما يوازى 14 ألف جنيه مصرى”.

وأعلن سعفان، أنه تم التواصل مع أحد أقرباء المتوفى بمحافظة سوهاج بمركز طما – مشطا، وسوف يحضر ومعه إعلام الورثة وتوكيل من الورثة لاستلام مستحقات العامل لتسليمها إلى ذويه فى مصر.