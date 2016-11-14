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اليوم.. فتح معبر رفح أمام العابرين بين مصر وغزة

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اليوم.. فتح معبر رفح أمام العابرين بين مصر وغزة اليوم.. فتح معبر رفح أمام العابرين بين مصر وغزة

معبر رفح (أرشيفية)

يفتح معبر رفح، اليوم الاثنين، أبوابه أمام حركة السفر بين وقطاع غزة، حيث بدأ المعبر في استقبال العابرين من المسافرين بين الجانبين من المسموح بعبورهم من أصحاب الحالات الإنسانية والمرضى القادمين من غزة للعلاج بالمستشفيات المصرية، والطلبة الدارسين في الخارج، والعائدين لقطاع غزة من الجانب المصري، وهم: المرضى العائدين من رحلات علاج، والعالقين، والمرحلين القادمين من الخارج عن طريق مطار القاهرة ولا يحملون تصاريح إقامة في مصر، ويتم نقلهم في حافلات من المطار حتى المعبر تحت حراسة أمنية.

ويستمر فتح المعبر لمدة 4 أيام، حتى مساء الجمعة 18/11/2016، حيث تم إلغاء كافة الإجازات للعاملين في المعبر، كما تم تأمين ساحة المعبر لتيسير دخول وخروج المسافرين وإنهاء الفحص، وتأمين التحرك على الطريق الدولي رفح العريش، ووفرت مديرية الصحة بشمال سيناء، سيارات إسعاف وأطقم طبية للتعامل الفوري، مع أي حالة مرضية ونقلها لأقرب مستشفى، وإنهاء إجراءات التحويل للمرضى القادمين من غزة للعلاج فى مصر ونقلهم بواسطة سيارات إسعاف للمستشفيات المقرر علاجهم بها.

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