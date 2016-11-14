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أخبار اليمن.. تدمير صاروخين أطلقتهما مليشيات الحوثى على مأرب

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أخبار اليمن.. تدمير صاروخين أطلقتهما مليشيات الحوثى على مأرب أخبار اليمن.. تدمير صاروخين أطلقتهما مليشيات الحوثى على مأرب

>صنعاء أ ش أ

اعترضت منظومة الدفاع الدفاع الجوى الصاروخية "باترويت" التابعة لقوات التحالف العربى صاروخين باليستيين أطلقتهما مليشيات الحوثيين وقوات الرئيس السابق على صالح الليلة الماضية باتجاه محافظة مأرب شرق اليمن.

 

وأوضح مركز سبأ الاعلامى التابع للمقاومة الشعبية الموالية للرئيس عبدربه منصور هادى، أن الصاروخين تم تدميرهما فى سماء مدينة مأرب دون وقوع خسائر، وكانت مليشيات الحوثيين قد أطلقت أمس الأول صاروخا على مأرب دمرته منظومة "باترويت" .

 

فى السياق ذاته، ذكر المركز أن قوات الجيش والمقاومة اليمنية صدت هجوما لمليشيات الحوثيين على مواقعها فى جبال الطريف بمديرية صرواح غرب المحافظة .

 

وأوضح مصدر عسكرى ان المليشيات نفذت هجوما بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة على موقع الطريف بمنطقة المخدرة ولكن القوات الحكومية صدت الهجوم وكبدتهم خسائر كبيرة فى الأرواح والمعدات.

 

وأشار الى أن المليشيات تحاول بدون جدوى استرداد بعض المواقع التى حررها الجيش ، ولكن القوات مستمرة فى تحرير مديرية صرواح آخر معاقلهم فى المحافظة.


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