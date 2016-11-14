الأرصاد: طقس اليوم لطيف شمالاً معتدل على الوجه البحري.. والعظمى بالقاهرة 27

يتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن يستمر طقس، اليوم الإثنين، لطيف على السواحل الشمالية معتدل على الوجه البحرى والقاهرة مائل للحرارة على شمال الصعيد حار على جنوب الصعيد نهارا مائل للبرودة فى أول الليل بارد فى آخره.

كما تظهر السحب المنخفضة هناك وتقل الرؤية الأفقية فى الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد حتى مصر الوسطى

> والرياح أغلبها شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة.

وتكون حالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه مابين متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية شرقية

> حالة البحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج فيه مابين متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن مصر :

الصغرى العظمى

القاهرة 19 27

> الإسكندرية 16 24

> مطروح 16 24

> بورسعيد 22 27

> دمياط 21 27

> بلطيم 19 24

> الإسماعيلية 16 27

> السويس 16 28

> العريش 15 26

> نخل 14 25

> طابا 16 27

> الطور 19 27

> مرسى علم 18 29

> الغردقة 19 30

> شرم الشيخ 23 30

> رفح 14 25

> كاترين 15 26

> سيوة 14 26

> المنيا 17 28

> الفيوم 17 28

> رأس سدر 17 27

> أبوسمبل 20 33

> وسط الدلتا 18 27

> أسيوط 15 29

> سوهاج 16 26

> الأقصر 17 33

> أسوان 17 34

> شلاتين 23 28

> حلايب 24 27

> الوادى الجديد 20 33

> قنا 18 33

> نويبع 22 28

> السلوم 16 23