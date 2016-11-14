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ثبات أسعار النفط قرب أدنى مستوى منذ أشهر بعد ارتفاع إنتاج أوبك

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ثبات أسعار النفط قرب أدنى مستوى منذ أشهر بعد ارتفاع إنتاج أوبك ثبات أسعار النفط قرب أدنى مستوى منذ أشهر بعد ارتفاع إنتاج أوبك

النفط (أرشيفية)

لم يطرأ تغيير يُذكر على النفط اليوم الاثنين وظلت قرب أدنى مستوى لها منذ شهور، وذلك بسبب مخاوف من زيادة المعروض النفطى، فى الوقت الذى شهدت فيه أوبك انتاجا قياسيا الشهر الماضى، وفى الوقت الذى ارتفع فيه من جديد عدد منصات الحفر فى الولايات المتحدة.

وبحسب ما أوردته “رويترز”، هبط سعر خام برنت تسليم يناير ثلاثة سنتات إلى 44.72 دولار للبرميل بحلول الساعة 0336 بتوقيت جرينتش بعد هبوطه عند الإغلاق يوم الجمعة 1.09 دولار، وهبط برنت يوم الجمعة إلى أدنى مستوى له منذ 11 أغسطس مسجلا 44.19 دولار.

وهبط سعر خام غرب تكساس الوسيط تسليم ديسمبر ثمانية سنتات إلى 43.33 دولار للبرميل، وهبطت التعاقدات عند الإغلاق يوم الجمعة 1.25 دولار بعد تراجعها إلى 43.03 دولار وهو أدنى مستوى لها منذ 20 سبتمبر.

 

 

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