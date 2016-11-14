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هاشتاج " شكرا ONSport" يتصدر تويتر و"السقا ومعلول وغالى" أبرز المهنئين

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هاشتاج " شكرا ONSport" يتصدر تويتر و"السقا ومعلول وغالى" أبرز المهنئين هاشتاج " شكرا ONSport" يتصدر تويتر و"السقا ومعلول وغالى" أبرز المهنئين

>كتب إسلام جمال

تصدر هاشتاج بعنوان "#شكراONSport"، صدارة موقع المدونات "تويتر"، بعد نقل القناة لمباراة وغانا فى إطار التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2018 بروسيا.

 

 

وبعث مستخدمو الهاشتاج برسائل حب وتقدير، للقائمين على القناة، معبرين عن سعادتهم بوجود قناة رياضية مصرية، أصبحت منافسا وندا قويا للقنوات الرياضية الكبرى، التى احتكرت سوق البث وتحكمت فى رغبات الشعب المصرى.

 

وأشاد المغردون بطريقة التصوير والإخراج، والجهد المبذول فى نقل المباراة، والأجواء التى أعقبتها، كما أشادوا بالاستديو التحليلى، وبمقدمه الكابتن مدحت شلبى.

ووجه الفنان أحمد السقا، واللاعب حسام غالى، واللاعب التونسى، على معلول، الشكر للقناة عبر الهاشتاج، الذى ظل فى صدارة تويتر لأكثر من 10 ساعات.


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مصر 365

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